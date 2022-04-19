«Последуйте примеру США». Кулеба призвал Запад увеличить поставки оружия в Украину

19 апреля, 17:03
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Stoyan Nenov)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Stoyan Nenov)

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал страны Запада последовать примеру США и предоставить Киеву больше военной помощи.

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«Я призываю все страны, включая Францию, последовать примеру Соединенных Штатов и увеличить поставки оружия», — сказал Кулеба в интервью France 24.

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Украинский министр напомнил, что Вашингтон отправляет Киеву помощь стоимостью 800 миллионов долларов, включая артиллерийские орудия, снаряды и беспилотники.

https://twitter.com/France24_fr/status/1516393112263868420

Также Кулеба раскритиковал Германию за недостаточную помощь Украине.

«Германия может сделать гораздо больше. Мы ожидаем, что правительство Германии примет решение, разрешающее поставки тяжелого вооружения в Украину», — подчеркнул он.

https://twitter.com/mperelman/status/1516075914114867200
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Президент США Джо Байден говорил, что украинские военные используют американское оружие «с потрясающим эффектом». Ввиду этого, США и Украина договорились об очередных поставках вооружения, которое поможет защищать страну от российской агрессии.

Ранее глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн раскритиковала канцлера Германии Олафа Шольца за неготовность быстро поставить Украине тяжелое вооружение.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Военная помощь Война в Украине Дмитрий Кулеба

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