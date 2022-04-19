Почти 170 самолетов и 20800 солдат. Генштаб ВСУ озвучил потери России в войне против Украины
Россия продолжает нести потери в Украине (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 20 800 своих солдат.
Война России против Украины — главные события 19 апреля
Такие данные по состоянию на утро вторника, 19 апреля, обнародовали в Генштабе Вооруженных сил Украины.
- танков — 802 ед.,
- боевых бронированных машин — 2063 ед.,
- артиллерийских систем — 386 ед.,
- РСЗО — 132 ед.,
- средства ПВО — 67 ед.,
- самолетов — 169 ед.,
- вертолетов — 150 ед.,
- автомобильной техники — 1495 ед.,
- корабли/катера — 8 ед.,
- цистерн с ГСМ — 76,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 158 ед.,
- спецтехника — 27 ед.
- пусковые установки ОТРК/ТРК — 4 ед.
Россия напала на Украину 24 февраля. 19 апреля — 55-й день полномасштабной войны с Россией. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.
С первых дней войны наиболее сложная ситуация сохраняется в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.
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