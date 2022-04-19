Почти 170 самолетов и 20800 солдат. Генштаб ВСУ озвучил потери России в войне против Украины

19 апреля, 10:03
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Россия продолжает нести потери в Украине (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Россия продолжает нести потери в Украине (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

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С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 20 800 своих солдат.

Война России против Украины — главные события 19 апреля

Такие данные по состоянию на утро вторника, 19 апреля, обнародовали в Генштабе Вооруженных сил Украины.

Также оккупанты лишились более 5300 единиц техники, среди них:

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  • танков — 802 ед.,
  • боевых бронированных машин — 2063 ед.,
  • артиллерийских систем — 386 ед.,
  • РСЗО — 132 ед.,
  • средства ПВО — 67 ед.,
  • самолетов — 169 ед.,
  • вертолетов — 150 ед.,
  • автомобильной техники — 1495 ед.,
  • корабли/катера — 8 ед.,
  • цистерн с ГСМ — 76,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 158 ед.,
  • спецтехника — 27 ед.
  • пусковые установки ОТРК/ТРК — 4 ед.
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Россия напала на Украину 24 февраля. 19 апреля — 55-й день полномасштабной войны с Россией. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация сохраняется в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

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На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Оккупанты обстреливают города регионов, власти призывают жителей населенных пунктов эвакуироваться.

18 апреля президент Украины Владимир Зеленский в новом обращении заявил, что российские оккупанты начали битву за Донбасс и сконцентрировали значительную часть своей армии для наступления на востоке Украины.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Российские войска Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Генштаб Война России против Украины

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