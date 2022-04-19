Если бы Украина получила все оружие, в котором нуждается, война бы уже была закончена — Зеленский 19 апреля, 22:43 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в новом обращении призвал партнеров предоставить Украине оружие сейчас, чтобы помочь спасти жизни тысяч мирных граждан.

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Он сказал, что, если бы Украина получила доступ ко всему оружию, в котором нуждается, которое есть у партнеров и сопоставимо с оружием, используемым российскими оккупантами, — украинские защитники бы уже закончили войну. Зеленский подчеркнул, что преимущество украинских военных в тактике и мудрости очевидно.

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По мнению главы государства, если у партнеров Украины есть оружие и боеприпасы, в котором наша страна сейчас нуждается, их моральный долг — помочь защитить свободу и спасти жизни тысяч украинцев.

«Если бы мы в первую неделю войны получили то, что получаем сейчас, польза для Украины и свободы в Европе была бы больше. И если мы сейчас получим то, что у некоторых партнеров запланировано для передачи Украине „в ближайшие недели“, это позволит спасти жизни тысяч и тысяч человек… Любое промедление с помощью Украине приводит к тому, что оккупанты получают возможность убить больше украинцев», — сказал президент Украины.

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