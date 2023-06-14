Оккупанты и коллаборационисты вывезли из Крыма свои семьи и выводят бизнес — Ахтем Чигойз

14 июня, 17:22
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В Крыму нет работы, а туристов нет и не будет, говорит Ахтем Чигойз (Фото:Reuters)

В Крыму нет работы, а туристов нет и не будет, говорит Ахтем Чигойз (Фото:Reuters)

Заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Ахтем Чийгоз в интервью Radio NV рассказал, что российские оккупанты и коллаборационисты уже давно вывезли из Крыма свои семьи и уже выводят бизнес.

«Все подразделения  (ФСБ и другие), которые называют „карательными органами“, свои семьи вывезли. Коллаборационисты, как Аксенов, Константинов, уже давно вывезли свои семьи. Они сейчас бизнес перевели на часть России», — заявил Чигойз в эфире Radio NV.

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Он объяснил, что это связано с тем, что в Крыму нет работы, и все понимают, что на оккупированном полуострове нет и не будет туристов.

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По данным украинской разведки, российская компания Черноморнефтегаз, которая базируется в оккупированном Крыму, активно разрабатывает планы по эвакуации своих работников и их родственников с полуострова.

13 июня партизанское движение Атеш сообщило, что часть оккупационной администрации Армянска выехала вглубь Крыма. Также, по их данным, приезжие россияне бегут с территории украинского полуострова.

В ГУР Минобороны считают, что россияне могут взорвать расположенный на севере Крыма завод Крымский Титан.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Крым Украина-Россия Война в Украине Ахтем Чийгоз Оккупация Крыма Российско-украинская война Деоккупация Крыма Война России против Украины радио NV

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