Угроза подрыва Крымского титана: в ГУР назвали три возможных сценария целей российских оккупантов
По данным украинской разведки, войска РФ заминировали завод Крымский титан (Фото:Viktor5212/Wikimedia)
Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов назвал три возможных сценария целей российских оккупантов, которые заминировали завод Крымский титан на севере оккупированного Крыма.
В эфире национального телемарафон он отметил, что это может быть демонстративный шантаж, вывод из строя предприятия на случай бегства войск РФ и полномасштабный теракт, схожий с подрывом Каховской ГЭС.
«Все эти сценарии отрабатываются. Мы понимаем, что имеем дело с военными преступниками и страной-агрессором. Поэтому Украина и мир должны быть к этому готовы», — сказал Юсов.
Представитель ГУР добавил, что источники украинской разведки подтверждают минирование территории и цехов завода.
Ранее в украинской разведке сообщали, что российские оккупанты могут готовить новый теракт, результатом которого станет искусственная техногенная катастрофа.
В ГУР рассказали, что инженерные подразделения оккупационной армии РФ на протяжении последних нескольких дней проходят цеха предприятия, которые продолжают работать, а также закладывают взрывчатку на заводской и прилегающей территории.
Там уточнили, что на холодильном оборудовании завода используется около 200 тонн технологического аммиака. В случае взрыва на заводе аммиачное облако, в зависимости от направления ветра, накроет близлежащие районы через полчаса.
Под угрозой прежде всего окажутся оккупированные Армянск, Красноперекопский район и южные районы Херсонской области.