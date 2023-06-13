Угроза подрыва Крымского титана: в ГУР назвали три возможных сценария целей российских оккупантов

13 июня, 13:16
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По данным украинской разведки, войска РФ заминировали завод Крымский титан (Фото:Viktor5212/Wikimedia)

По данным украинской разведки, войска РФ заминировали завод Крымский титан (Фото:Viktor5212/Wikimedia)

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов назвал три возможных сценария целей российских оккупантов, которые заминировали завод Крымский титан на севере оккупированного Крыма.

В эфире национального телемарафон он отметил, что это может быть демонстративный шантаж, вывод из строя предприятия на случай бегства войск РФ и полномасштабный теракт, схожий с подрывом Каховской ГЭС.

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«Все эти сценарии отрабатываются. Мы понимаем, что имеем дело с военными преступниками и страной-агрессором. Поэтому Украина и мир должны быть к этому готовы», — сказал Юсов.

Представитель ГУР добавил, что источники украинской разведки подтверждают минирование территории и цехов завода.

Ранее в украинской разведке сообщали, что российские оккупанты могут готовить новый теракт, результатом которого станет искусственная техногенная катастрофа.

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В ГУР рассказали, что инженерные подразделения оккупационной армии РФ на протяжении последних нескольких дней проходят цеха предприятия, которые продолжают работать, а также закладывают взрывчатку на заводской и прилегающей территории.

Там уточнили, что на холодильном оборудовании завода используется около 200 тонн технологического аммиака. В случае взрыва на заводе аммиачное облако, в зависимости от направления ветра, накроет близлежащие районы через полчаса.

Под угрозой прежде всего окажутся оккупированные Армянск, Красноперекопский район и южные районы Херсонской области.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Крым Крымский титан Украинская разведка Аммиак

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