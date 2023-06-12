В Крым минимум год не будет поступать вода — директор Укргидроэнерго 12 июня, 22:10 Массовые подтопления после подрыва Каховской ГЭС (Фото:Иван Антипенко / Reuters)

Четыре украинские области будут иметь проблемы с водоснабжением из-за подрыва оккупантами Каховской ГЭС и разлива водохранилища. В Крым вода не будет поступать минимум год.

Об этом в эфире Радио Свобода заявил генеральный директор компании Укргидроэнерго Игорь Сирота.

«В Крым водоснабжение не происходит, потому что уже в Каховском водохранилище гораздо ниже уровень воды, чем нужен для того, чтобы идти по Крымскому каналу. И поэтому, скорее всего, минимум год вода в Крым не будет поступать», — сказал Сирота.

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Он подчеркнул, что при условии деоккупации Украиной Крыма обеспечить местных жителей водой быстро не удастся.

Кроме того, проблемы с водоснабжением будут в еще четырех областях Украины, считает Сирота.

«Страдать от проблемы с водоснабжения будет Днепропетровская область, Запорожская, Херсонская и Николаевская области. Примерно мы понимаем, что это четыре области, которые будут страдать от водоснабжения. Потому что мы знаем, что ниже 12,70 метров уже заборы не работают», — подчеркнул директор Укргидроэнерго.

Сирота отметил, что уже сегодня продолжаются поиски альтернативных решений по обеспечению людей сначала питьевой водой. По его словам, сейчас с этим еще нет проблем. В Кривом Роге есть запасы воды на 1,5−2 месяца. В другие города, которые страдают от подтопления, довозится вода.

Директор Укргидроэнерго сказал, что поступило поручение премьера быстро увеличить скважины в Херсонской, Николаевской и в Днепровской областях. В первую очередь возле больниц, чтобы обеспечить людей питьевой водой. Туда, где возможно, будут подвозить питьевую воду, добавил он.

Подрыв Каховской ГЭС — что известно

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролировали более года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.

Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет.

В Главном управлении разведки заявили, что подрыв россиянами Каховской ГЭС увеличивает угрозу ядерной катастрофы.

Заместитель генсекретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС около 700 тысяч человек в Украине рискуют не иметь питьевой воды.