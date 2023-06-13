Партизаны Крыма говорят, что оккупанты и коллаборанты бегут с севера полуострова

13 июня, 18:29
Поделиться:
Стенд с изображением марки Укрпошты «Кримський міст на біс!» (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Стенд с изображением марки Укрпошты «Кримський міст на біс!» (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Крымские партизаны сообщают, что коллаборанты и россияне массово уезжают с севера временно оккупированного полуострова.

Партизанское движение Атеш в Telegram сообщает, что часть оккупационной администрации Армянска выехала вглубь Крыма. Также, по их данным, приезжие россияне бегут с территории украинского полуострова.

Видео дня

«Понаехавшие россияне выезжают из северных районов Крыма, к себе на болота. Особенно это заметно в Армянске и Джанкое. Не готовы воевать за свой новый дом», — говорится в сообщении Атеш.

Также партизаны убеждены, что оккупанты явно встревожились движением войск на юге Украины. Они, по данным Атеш, готовятся к обороне и ищут диверсантов.

Читайте также:

Российские оккупанты усилили полицейский режим в Крыму (Фото:Russian Black Sea Fleet Press Service/Handout via REUTERS) Боятся подрыва моста. Россияне усилили полицейский режим в оккупированном Крыму — Центр нацсопротивления

«Правоохранительные органы» оккупантов усиливают контрразведывательную деятельность на полуострове: значительно чаще стали проверять документы и машины. Особенно в Джанкое и Армянске", — добавили партизаны.

Ранее глава Херсонской ОГА Александр Прокудин сообщал, что россияне готовят провокацию на заводе Крымский титан в оккупированном Армянске.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Крым Российская агрессия Партизаны

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X