Партизаны Крыма говорят, что оккупанты и коллаборанты бегут с севера полуострова 13 июня, 18:29 Стенд с изображением марки Укрпошты «Кримський міст на біс!» (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Крымские партизаны сообщают, что коллаборанты и россияне массово уезжают с севера временно оккупированного полуострова.

Партизанское движение Атеш в Telegram сообщает, что часть оккупационной администрации Армянска выехала вглубь Крыма. Также, по их данным, приезжие россияне бегут с территории украинского полуострова.

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«Понаехавшие россияне выезжают из северных районов Крыма, к себе на болота. Особенно это заметно в Армянске и Джанкое. Не готовы воевать за свой новый дом», — говорится в сообщении Атеш.

Также партизаны убеждены, что оккупанты явно встревожились движением войск на юге Украины. Они, по данным Атеш, готовятся к обороне и ищут диверсантов.

«Правоохранительные органы» оккупантов усиливают контрразведывательную деятельность на полуострове: значительно чаще стали проверять документы и машины. Особенно в Джанкое и Армянске", — добавили партизаны.

Ранее глава Херсонской ОГА Александр Прокудин сообщал, что россияне готовят провокацию на заводе Крымский титан в оккупированном Армянске.