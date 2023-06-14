В Крыму российские оккупанты готовят эвакуацию сотрудников Черноморнефтегаза — разведка
Оккупированный Крым (Фото:Russian Black Sea Fleet Press Service/Handout via REUTERS)
Российская компания Черноморнефтегаз, базирующаяся во временно оккупированном Крыму, активно разрабатывает планы по эвакуации своих сотрудников и их родственников с полуострова, сообщило ГУР в среду, 14 июня.
«Эту и другую важную информацию мы ежедневно продолжаем получать от вас, неравнодушные жители временно-оккупированных территорий», — говорится в сообщении.
Украинская разведка напомнила, что граждане Украины, которые временно находятся под оккупацией рашистов, могут приблизить деоккупацию наших земель Силами обороны Украины.
«Именно благодаря вам удается не только уничтожать врага, но и спасать жизни наших воинов и гражданских жителей. Именно ваш вклад может стать решающим в возвращении Украине границ 1991 года!», — говорится в сообщении.
Жителей просят и в дальнейшем сообщать информацию о расположении оккупационных сил и средств:
- пунктов дислокации, адреса проживания личного и руководящего состава оккупационных войск;
- складов хранения снарядов и горюче-смазочных материалов;
- точек размещения, хранения и ремонта военной техники;
- мест размещения РЭР и РЭБ средств (характерный признак: антенны и локаторы);
- штабов и пунктов управления оккупационными войсками;
- мест хранения и точек дежурства средств противовоздушной обороны.
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