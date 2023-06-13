«Оккупанты в агонии». РФ — бешеная собака, которую нужно изолировать и пристрелить. На что способны россияне в Крыму — интервью NV с Чийгозом

13 июня, 16:28
NV Премиум
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На что способны россияне в Крыму в случае развития наступления ВСУ — Ахтем Чийгоз (Фото:REUTERS/Stringer)

На что способны россияне в Крыму в случае развития наступления ВСУ — Ахтем Чийгоз (Фото:REUTERS/Stringer)

Автор: Юлия Петрова

Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Ахтем Чийгоз в интервью Radio NV рассказал, на какие кровавые шаги способны россияне в оккупированном Крыму после подрыва Каховской ГЭС, а также о том, как украинцы на полуострове ожидают наступления ВСУ.

 — Что сейчас с питьевой водой в Крыму, обеспечены ли ею жители полуострова?

— Думаю, что нам надо другие акценты сейчас относительно Крыма ставить, потому что мы девять лет и так были без воды. Это влияло больше на комфорт тех, кто «понаехал» — оккупантов. А наши будут там, несмотря на то, что воды не хватает.

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Там террор. Там каждый день есть очень большая опасность для жизни.

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После того, как они взорвали Каховскую ГЭС, нам надо ждать другого — истории с Титаном. Это уже не будет, как в 2018 году, когда они сами случайно взорвали и потом прятали эту трагедию, но вынуждены были эвакуировать Армянск, Перекопск. Это будет уже другой масштаб. И это очень опасно для всего Крыма и Черноморского бассейна.

Там есть и другие объекты, такие как Загорское водохранилище, Симферопольское, Партизанское, Ялтинский регион.

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Начиная с этого года мы постоянно слышим из Крыма, что оккупанты и коллаборационисты между собой дискутируют, что им нужно будет покидать Крым. А без крови они никогда не оставляют территорию. Поэтому эти аспекты больше беспокоят нас как Меджлис. Мы ищем какие-то возможности для того, чтобы сконцентрировать внимание всего мира.

И поэтому я думаю, что наша задача сейчас — и общества, и журналистов, и власти — в том, чтобы этот каховский теракт всемирного масштаба, [стал для всего мира] показателем, с кем мы имеем дело. [Необходимо больше говорить о том, что] после этого они будут делать это, это и это, потому что видим, что Титан сейчас полностью заминирован и есть план мер по эвакуации с этих территорий. Они его уже готовят.

— Главное управление разведки накануне предупредило, что россияне заминировали химзавод Крымский Титан в оккупированном Армянске. Вас слушаю и понимаю, что вы воспринимаете угрозы взорвать химзавод абсолютно реально?

Теги:   Крым Интервью NV Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Оккупант Армия России Деоккупация Крыма Радио NV Война России против Украины российский терроризм деоккупация Каховская ГЭС Подрыв Каховской ГЭС Крымский титан

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