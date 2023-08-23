До зимы Украина освободит еще часть территорий, но получение стратегических преимуществ маловероятно — Рахманин 23 августа, 17:51 Украинские военные в Запорожской области, 19 августа 2023 года (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Нардеп и член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин в интервью Radio NV высказал мнение, что до зимы Украина освободит от оккупантов еще часть своих территорий, но вряд ли получит стратегические преимущества.

«Если объективно смотреть на темпы продвижения, они с одной стороны являются приемлемыми, учитывая плотность обороны и условия, обстоятельства. Но говорить о том, что Украина может перерезать сухопутный коридор до завершения летней кампании, достаточно сложно. Это не невозможно, но достаточно сложно», — сказал Рахманин в эфире Radio NV.

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Нардеп отметил, что часть стран уже усиливает давление на Украину, чтобы принудить ее к переговорам с Россией, но это не является консолидированной позицией Запада. Как изменится эта позиция, по его словам, будет зависеть от того, чем закончится нынешняя кампания.

«Скорее всего, по логике процесса, который происходит, Украина продвинется, еще освободит часть территорий, возможно, получит определенные оперативно-тактические преимущества. Стратегические — маловероятно, хотя возможно. Скорее всего ближе к зиме будет стабилизирована линия фронта и будет относительная интенсивность боевых действий», — считает Рахманин.

Он добавил, что это не является обязательным, потому что как Украина, так и Россия продемонстрировали «достаточно высокую эффективность ведения боевых действий в сложных погодных условиях» — «и в дождливую осень, и в морозную зиму», но оперативная пауза может быть также связана с серьезным истощением обеих сторон.

По словам нардепа, давление на Украину относительно переговоров с РФ могут усилить, «если украинские ВС допустят какую-то потерю территории или пропустят какой-то серьезный контрудар», или если потери техники и личного состава будут больше, чем сейчас, однако пока объективных причин для этого нет.

23 августа спикер Пентагона генерал Патрик Райдер, комментируя украинское контрнаступление, заявил, что определять результаты «посреди боя» Вооруженных сил Украины «неуместно», поскольку он еще продолжается.

Ранее советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США не считают, что война России против Украины зашла в тупик.

Газета The New York Times сообщала, что американские и другие западные официальные лица считают, что ВСУ во время контрнаступления сосредоточили свои силы «не в тех местах», где они должны быть, и посоветовала изменить тактику.