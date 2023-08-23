ВСУ сосредоточили силы при контрнаступлении не в тех местах, нужна смена тактики — NYT 23 августа, 00:55 ВСУ (Фото:instagram.com/ministry_of_defense_ua)

Вооруженные силы Украины во время контрнаступления сосредоточили свои силы не в тех местах, где они должны быть и советуют изменить тактику, пишет The New York Times со ссылкой на мнение американских и других западных официальных лиц.

«Главная цель контрнаступления — отрезать российские линии снабжения на юге Украины, разорвав так называемый сухопутный мост между Россией и оккупированным Крымским полуостровом. Но вместо того, чтобы сосредоточиться на этом, украинское командование распределило войска и огневые средства примерно поровну между востоком и югом, говорят американские чиновники», — говорится в материале.



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Как говорят официальные лица, под Бахмутом и другими городами на востоке сосредоточено больше украинских войск, чем под Мелитополем и Запорожьем на юге, которые являются гораздо более важными стратегическими направлениями, говорят официальные лица.

Соответственно, американские планировщики советуют Украине сосредоточиться на фронте в направлении Мелитополя, который является главным приоритетом Киева, и на прорыве через российские минные поля и другие оборонительные сооружения, даже если украинцы потеряют больше солдат и техники в этом процессе.

Только со сменой тактики и резким переходом можно изменить темп контрнаступления, считают американские чиновники.

Другой американский чиновник сказал, что украинские силы слишком распылены и им нужно консолидировать свою боевую мощь в одном месте.

«Почти через три месяца после начала контрнаступления украинцы, возможно, прислушаются к этим советам, особенно учитывая то, что потери продолжают расти, а Россия все еще имеет преимущество в войсках и технике», — отмечает издание.