В США критикуют стратегию контрнаступления Украины, возникли разногласия в вопросе использования войск — FT

21 августа, 13:21
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В материале FT утверждается, что США просят Киев направить основные силы на юг Украины (Фото:Viacheslav Ratynskyi/Reuters)

В материале FT утверждается, что США просят Киев направить основные силы на юг Украины (Фото:Viacheslav Ratynskyi/Reuters)

Официальные лица США все более критично оценивают стратегию контрнаступления Украины, а также перспективы на его успех, пишет FT со ссылкой на источники.

По данным издания, разногласия между Киевом и Вашингтоном возникли в вопросе использования войск Сил обороны Украины, что усиливает напряженность в отношениях двух стран.

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В материале говорится, что американские официальные лица призывают Украину меньше рисковать и полностью направить свои силы на юг страны, чтобы иметь шанс прорвать российские линии обороны и выйти к Азовскому морю. По мнению источников, это позволит фактически перерезать сухопутный мост РФ в Крым.

«Вашингтон также призвал Украину направить больше боевых сил на юг и перестать концентрироваться на востоке, где задействована почти половина ее сил. Однако вместо этого Украина перебросила часть своих лучших боевых подразделений на восток Украины для отвоевания Бахмута», — добавили в FT.

Аналитики также высказали мнение, что Украине будет трудно отвоевать значительную территорию, прежде чем погодные условия помешают маневрам или ее силы истощатся.

Отмечается также, что в США готовятся к войне на истощение, которая продлится до следующего года. В публичной коммуникации Вашингтон заявляет в неизменной поддержке Киева.

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Издание напоминает, что украинские власти призывают к большей поддержке ВСУ военной техников и авиацией, а также дальнобойными ракетами. Однако собеседники издания утверждают, что США не производят достаточного количества тактических баллистических ракет, чтобы поставить их в таком количестве, которое могло бы существенно изменить ситуацию на поле боя.

В начале июня Силы обороны Украины начали контрнаступление на юге и востоке страны. Украинские военные столкнулись с мощной обороной войск РФ и многочисленными минными полями, что замедлило продвижение ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что контрнаступление ВСУ идет сложно, но инициатива на стороне Украины, а российским оккупантам тяжелее, чем Силам обороны.

В августе издание The New York Times сообщило, что началась новая фаза контрнаступления Украины, главный удар которой пришелся на юго-восток, где бойцы ВСУ постепенно продвигаются через минные поля под атаками российской авиации.

4 августа заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинским военнослужащим удалось прорвать оборону российских оккупантов в некоторых местах на южных направлениях.

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Глава Минобороны Алексей Резников говорил, что контрнаступление отстает от графика, но идет по плану.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   США Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Контрнаступление Война России против Украины

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