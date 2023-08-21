В США критикуют стратегию контрнаступления Украины, возникли разногласия в вопросе использования войск — FT 21 августа, 13:21 В материале FT утверждается, что США просят Киев направить основные силы на юг Украины (Фото:Viacheslav Ratynskyi/Reuters)

Официальные лица США все более критично оценивают стратегию контрнаступления Украины, а также перспективы на его успех, пишет FT со ссылкой на источники.

По данным издания, разногласия между Киевом и Вашингтоном возникли в вопросе использования войск Сил обороны Украины, что усиливает напряженность в отношениях двух стран.

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В материале говорится, что американские официальные лица призывают Украину меньше рисковать и полностью направить свои силы на юг страны, чтобы иметь шанс прорвать российские линии обороны и выйти к Азовскому морю. По мнению источников, это позволит фактически перерезать сухопутный мост РФ в Крым.

«Вашингтон также призвал Украину направить больше боевых сил на юг и перестать концентрироваться на востоке, где задействована почти половина ее сил. Однако вместо этого Украина перебросила часть своих лучших боевых подразделений на восток Украины для отвоевания Бахмута», — добавили в FT.

Аналитики также высказали мнение, что Украине будет трудно отвоевать значительную территорию, прежде чем погодные условия помешают маневрам или ее силы истощатся.

Отмечается также, что в США готовятся к войне на истощение, которая продлится до следующего года. В публичной коммуникации Вашингтон заявляет в неизменной поддержке Киева.

Издание напоминает, что украинские власти призывают к большей поддержке ВСУ военной техников и авиацией, а также дальнобойными ракетами. Однако собеседники издания утверждают, что США не производят достаточного количества тактических баллистических ракет, чтобы поставить их в таком количестве, которое могло бы существенно изменить ситуацию на поле боя.



В начале июня Силы обороны Украины начали контрнаступление на юге и востоке страны. Украинские военные столкнулись с мощной обороной войск РФ и многочисленными минными полями, что замедлило продвижение ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что контрнаступление ВСУ идет сложно, но инициатива на стороне Украины, а российским оккупантам тяжелее, чем Силам обороны.

В августе издание The New York Times сообщило, что началась новая фаза контрнаступления Украины, главный удар которой пришелся на юго-восток, где бойцы ВСУ постепенно продвигаются через минные поля под атаками российской авиации.

4 августа заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинским военнослужащим удалось прорвать оборону российских оккупантов в некоторых местах на южных направлениях.



Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинские защитники "шаг за шагом продолжают создавать условия для продвижения вперед".

Глава Минобороны Алексей Резников говорил, что контрнаступление отстает от графика, но идет по плану.

