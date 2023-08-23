«Это тяжелая борьба». В Пентагоне назвали «неуместным» анализировать результаты контрнаступления ВСУ до его завершения 23 августа, 10:54 Патрик Райдер (Фото:defense.gov)

В Пентагоне, комментируя украинское контрнаступление, заявили, что определять результаты «посреди боя» Вооруженных сил Украины «неуместно», поскольку он еще продолжается.

Об этом на брифинге заявил представитель Пентагона генерал Патрик Райдер.

«Я не собираюсь прибегать к определению результатов посреди их боя. Опять же, это было бы неуместно. Что мы собираемся делать, так это продолжать поддерживать их столько, сколько потребуется», — заверил он.

Видео дня

Райдер подчеркнул, что внимание США будет сосредоточено на помощи в получении обучения, оборудования и ресурсов, необходимых Украине для победы на поле боя и возвращения суверенной территории.

По его словам, по всей линии фронта наблюдаются бои, причем украинцы имеют «определенное продвижение вперед».

Райдер отметил, что контрнаступление — это нелегкая борьба и подчеркнул, что иметь «иллюзии» относительно него не стоит.

«Мы с самого начала говорили, что для них это будет очень жесткая и тяжелая операция и тяжелая борьба. И я знаю, что вы слышали, как я это говорил раньше, но секретарь Остин подчеркнул тот факт, что это марафон, а не спринт. Поэтому не должно быть никаких иллюзий относительно этого факта», — сказал он.

Представитель Пентагона также подчеркнул, что поддерживать Украину необходимо, в частности, потому что последствия в случае недостижения Украиной успехов «выходят за пределы Украины» и будут влиять на Европу и весь мир.

Ранее советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США не считают, что война России против Украины зашла в тупик.

Газета The New York Times сообщала, что американские и другие западных официальные лица считают, что ВСУ во время контрнаступления сосредоточили свои силы «не в тех местах», где они должны были бы быть и посоветовали изменить тактику.

Контрнаступление ВСУ: последние новости

В Генштабе подтвердили успех ВСУ в направлении Роботино, заявив, что бойцы закрепляются на достигнутых рубежах. Они продолжают наступать на Мелитопольском направлении.

16 августа Минобороны сообщило об освобождении Урожайного. Всего в июне Силы обороны отвоевали девять населенных пунктов на юге и востоке Украины, в июле — Старомайорское.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинские защитники «шаг за шагом продолжают создавать условия для продвижения вперед».

Ранее издание The New York Times сообщило, что началась новая фаза контрнаступления Украины, главный удар которой пришелся на юго-восток, где бойцы ВСУ постепенно продвигаются через минные поля и под атаками российской авиации.

По данным Financial Times, Украина изменила тактику после «хаоса» в начале контрнаступления, теперь ВСУ сосредоточили свое внимание на ударах по российским оборонительным позициям с помощью тяжелой артиллерии и достигают ощутимых результатов.