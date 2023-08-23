США не считают, что война РФ против Украины зашла в тупик — Салливан 23 августа, 07:28 Украинские военнослужащие стреляют из самоходной гаубицы (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США не считают, что война России против Украины зашла в тупик.

«Нет, мы не считаем, что конфликт зашел в тупик», — сказал Салливан на брифинге.



Советник Белого дома добавил, что Россия будет атаковать местами, и они атакуют, но Украина тоже атакует, Украина добивается успехов.

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По его словам, особенно это происходит на юге.

«Нам нужно продолжать развивать фундаментальные элементы как обороны, так и наступления, в частности, артиллерийские боеприпасы и мобильность, которая нужна Украине, чтобы иметь возможность как удерживать позиции, так и захватывать их», — сказал он.



Салливан добавил, что не может спрогнозировать или предсказать, как все закончится в ходе этой войны.

«Но мы продолжаем поддерживать Украину в ее контрнаступательных усилиях», — сказал он.

Контрнаступление ВСУ: последние новости

В Генштабе подтвердили успех ВСУ в направлении Работино, заявив, что бойцы закрепляются на достигнутых рубежах. Они продолжают наступать на Мелитопольском направлении.

16 августа Минобороны сообщило об освобождении Урожайного. Всего в июне Силы обороны отвоевали девять населенных пунктов на юге и востоке Украины, в июле — Старомайорское.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинские защитники «шаг за шагом продолжают создавать условия для продвижения вперед».



Ранее издание The New York Times сообщило, что началась новая фаза контрнаступления Украины, главный удар которой пришелся на юго-восток, где бойцы ВСУ постепенно продвигаются через минные поля и под атаками российской авиации.



По данным Financial Times, Украина сменила тактику после «хаоса» в начале контрнаступления, теперь ВСУ сосредоточили свое внимание на ударах по российским оборонительным позициям с помощью тяжелой артиллерии и добиваются ощутимых результатов.