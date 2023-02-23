87% украинцев не готовы идти на территориальные уступки, даже если война продолжится — опрос КМИС 23 февраля, 11:49 Украинские военные продолжают держать оборону вдоль всей линии фронта (Фото:Alex Babenko/Reuters)

87% украинцев не готовы идти на территориальные уступки в борьбе с Россией даже на фоне продолжающейся почти год войны и в том случае, если боевые действия продолжатся.

Таковы результате опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Абсолютное большинство опрошенных считает территориальные уступки недопустимыми.

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Только 9% респондентов полагают, что для достижения мира и сохранения независимости можно отказаться от некоторых территорий.

В декабре прошлого года 85% украинцев считали уступки недопустимыми, но разница с текущим показателем в рамках статистической погрешности, то есть фактически изменений не произошло.

Опрос проводился с 14 по 22 февраля. Были опрошены 2002 человека методом телефонного интервью во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Также не опрашивали тех, кто после 24 февраля уехал за границу. Статистическая погрешность не превышает 2,4%.

Почти год назад Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты. С октября РФ также бьет по украинским городам дронами-камикадзе иранского производства.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз.

На данный момент российскими оккупантами захвачены часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.

В сентябре 2022 года ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника, удалось освободить почти всю Харьковскую область. В ноябре украинские военные также освободили Херсон и выбили оккупантов с правого берега Херсонской области.

После бегства войск РФ из Херсона наиболее сложная обстановка сохраняется в Донецкой области, в частности, в районе Бахмута и Угледара.

Украинская армия готовится к новому контранступлению и освобождению своих территорий.

