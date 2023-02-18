Ракетный удар по Хмельницкому: повреждены жилые многоэтажки, есть раненые — мэр 18 февраля, 11:31 В результате ракетного удара по Хмельницкому повреждены жилые многоэтажки (Фото:Реальний Хмельницький / Telegram)

В результате ракетного удара по Хмельницкому утром в субботу, 18 февраля, в городе повреждены жилые многоэтажки. Двое гражданских получили ранения — они госпитализированы.

Об этом рассказал мэр Хмельницкого Александр Симчишин.

Вражеские ракеты попали в один из микрорайонов города.

«Есть три поврежденных учебных заведения, есть около 10 поврежденных многоэтажных жилых домов, около полутысячи окон и балконов уничтожено, повреждена часть техники, одно частное транспортное средство», — рассказал он в эфире телемарафона.

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Фото: Реальний Хмельницький / Telegram

По его словам, пострадали двое гражданских — мужчина и женщина. Они были госпитализированы.

«Ранения незначительные, жизни людей ничего не угрожает», — отметил мэр Хмельницкого.

На месте работают коммунальные службы и сотрудники ГСЧС

"Устраняем все последствия этой террористической атаки", - добавил Симчишин.

Фото: Реальний Хмельницький / Telegram

В городе на время атаки были применены ограничения электроснабжения, сейчас его возвращают.

Утром в субботу, 18 февраля, в большинстве областей Украины была объявлена воздушная тревога. Россияне запустили четыре Калибра с Черного моря – два из них сбили силы ПВО. В то же время две вражеские ракеты попали по Хмельницкому.