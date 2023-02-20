Резников об удержании Бахмута: ВСУ перемалывают оккупантов, украинская сторона объясняла это США 20 февраля, 10:21 Резников объяснил, почему ВСУ удерживают Бахмут (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Министр обороны Алексей Резников заявил, что удержание Бахмута в Донецкой области — это военный вопрос. В ВСУ четко понимают, что город перемалывает российский ресурс.

В интервью Бабелю он рассказал, что в Бахмуте перемалывают российских оккупантов и снижают их наступательный потенциал.

«Наибольшие ежедневные потери у россиян как раз на направлениях Бахмута, Лимана. Они используют штурмовую практику группами, а тела оставляют. И снова, и снова. Наши военные понимают, что чем больше мы перемалываем, тем меньше у них возможностей уходить в полноценное наступление», — отметил глава Минобороны.

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По словам Резникова, данный вопрос поднимался во время его общения с главой Пентагона Ллойдом Остином, а также в ходе переговоров главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного с главой Объединенного комитета начальников штабов Марком Милли.

«Они просят объяснить нашу тактику. То же было в Брюсселе, и мы вместе с заместителем нашего главнокомандующего Евгением Мойсюком еще раз показали все на картах и объяснили. Они нас послушали и поняли», — добавил он.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ будут продолжать удерживать Бахмут, но «не любой ценой».