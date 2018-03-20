Самоубийство летчика Волошина: как его связывают с главой Николаевской ОГА Савченко

18 марта покончил с собой ветеран АТО и известный летчик Владислав Волошин, который в последнее время возглавлял никоаевский аэропорт.

НВ собрало все, что известно о самоубийстве Волошина и его возможном конфликте с главой Николаевской облгосадминистрации Алексеем Савчнко.

Кто такой Владислав Волошин и как он погиб

Владиславу Волошину было 29 лет. Он родился 27 декабря 1988 года в Луганске. С 2010 по 2017 год проходил военную службу в ВС Украины.

Волошин служил в 299 бригаде тактической авиации, был летчиком 2-го класса, пилотом штурмовика Су-25. Главный редактор сайта Цензор.нет Юрий Бутусов пишет на своей странице в Facebook, что за май-август 2014-го года он совершил 33 боевых вылета. При этом на его глазах российская ПВО сбила четыре украинских самолета, и он "дважды возвращался из вылета водиночку".

По словам Бутусова, Волошин дважды наносил удары по российским войскам, "причем есть многочисленные свидетели его точного удара по российским десантникам под Иловайском". Там же, под Иловайском, самолет Волошина все-таки сбили, но он успел катапультироваться, получив при этом тяжелые травмы. После этого летчику удалось вернуться на подконтрольную украинским войскам территорию.

Волошин награжден орденом За мужество ІІІ степени.

Николаевское издание Новости N опубликовало текст поста Волошина, в котором он объясняет, почему уволился из армии в 2017 году. Издание отмечает, что позже Волошин удалил этот пост, но его успели скопировать несколько сайтов.

В этом посте Волошин заявлял, что не мог содержать семью с двумя детьми на зарплату 12611 грн, что обмундирование им (летчикам 299 бригады тактической авиации) выдают некачественное, а "кормят хуже, чем ужасно". На вопросы о том, будет ли повышение зарплаты, командование отвечало летчикам, что легко найдет им замену.

Кроме того, по словам Волошина, летчики не имели возможности летать на боевых самолетах достаточное время для поддержания и совершенствования своих навыков. Он также отмечал, что боевая авиация не используется в зоне АТО уже три года. Кроме того, Цензор.нет называет причиной увольнения Волошина болезнь его младшего ребенка.

Волошин также известен тем, что российские СМИ обвиняли его в атаке на малазийский Боинг МН17, сбитый боевиками в 2014 году. Эти обвинения были полностью опровергнуты расследованием прокуратуры Нидерландов и Украины.

После того как Волошин уволился из армии 5 июля 2017 года, Юрий Бутусов опубликовал блог, в котором призвал помочь Владимиру Волошину найти работу в авиации.

Уже 24 июля 2017 года глава Николаевской ОГА Алексей Савченко представил Волошина в качестве заместителя генерального директора николаевского аэропорта.

3 января 2018 года стало известно, что Владислав Волошин стал исполняющим обязанности директора николаевского аэропорта. Как сообщили Новости-N, соответствующее распоряжение Савченко подписал еще 29 декабря 2017 года. Это произошло на следующий день после задержания директора Николаевского аэропорта Михаила Галайко при попытке дать Савченко взятку.

18 марта 2018 года Владислав Волошин застрелился из боевого пистолета марки ПМ без номерных знаков. Его семья (жена и двое маленьких детей) в это время находилась дома, а выстрел в комнате услышала жена Волошина. Новости-N со ссылкой на источники в областном управлении полиции сообщили, что выстрел был произведен в грудь. После выстрела Волошина госпитализировали. Украинская правда со ссылкой на полицию Николаевской области сообщила, что на момент приезда медиков летчик не только был еще жив, но и находился в сознании.

"Записки он не оставил. Более того, когда приехали медики, он был жив, был в контактном состоянии. Он не сообщил никакой информации, никого не обвинил, причин (своего поступка – ред.) не объяснил. Общался с медиками, мог говорить, но не сказал ничего, что помогло бы следствию", - рассказал собеседник издания. Он также уточнил, что Волошин выстрелил в себя около 13:30, а умер около 15:00.

Информацию о том, что на момент приезда медиков Волошин был жив и мог говорить, подтвердила также пресс-секретарь полиции Николаевской области Елена Бережная. Она подтвердила и то, что летчик не оставил записки.

Родственники Волошина сообщили, что в последнее время он был в подавленном состоянии и высказывал тревожные намерения. Тем не менее, что именно стало причиной его самоубийства, на данный момент неизвестно.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Умышленное убийство, как того требует процедура в подобных случаях.

Юрий Бутусов в ночь на 20 марта сообщил на своей странице в Facebook, что прощание с Волошиным состоится 21 марта, но время и место еще неизвестны.

Он также написал, что накануне самоубийства - вечером в субботу, 17 марта, Волошин резко замкнулся в себе, но его жену это не удивило, так как после возвращения с фронта у Волошина бывали резкие смены настроения. Журналист отмечает, что летчик нуждался в помощи психолога, но не обращался за ней.

Новости N со ссылкой на источник в прокуратуре сообщают, что менее чем за сутки до самоубийства Волошина ему кто-то позвонил, после чего он стал угрюмым и замкнутым. Об этом сотрудникам полиции рассказала жена Волошина. Кто именно ему звонил, она не знает.

В середине дня 20 марта журналист Андрей Лохматов уточнил, что прощание с Волошиным состоится 21 марта в 9:00 в зале областного бюро Судмедэкспертизы на ул. Потемкинской, а его тело кремируют в Одесском крематории.

В то же время, Новости N пишут, что Волошина похоронят в Луганской области.

Публикация переписки о проблемах в отношениях с Савченко

19 марта издание НикВести опубликовало его переписку с неким "Максом", в которой идет речь о проблемах в отношениях с главой Николаевской ОГА Алексеем Савченко, суицидальных мыслях, неких "махинациях" при реконструкции здания аэропорта, и о желании покинуть занимаемую должность.

В переписке также опубликованы фотографии нескольких документов, в частности поручения главы Николаевской ОГА, в которых идет речь о договоре на капитальный ремонт николаевского аэропорта с ООО ЄІС и необходимости его разорвать из-за нарушения предприятием условий тендерной документации.

Пресс-секретарь полиции Николаевской области Елена Бережная подтвердила, что переписка настоящая.

"В переписке, которая была, пока не установлены прямые угрозы, которые могли бы свидетельствовать о том, что что-то угрожало погибшему. Но все это будет исследоваться, и в результате следствие установит возможные версии дополнительные", - рассказала она СМИ.

Что говорят о проблемах Волошина во время работы в аэропорту

Заместитель директора Николаевского международного аэропорта Алина Коротич рассказала ТСН, что Волошин говорил ей о поступающих ему звонках и о том, что его заставляют подписать что-то, что он не хочет. Она уточнила, что звонки поступали из облгосадминистрации.

Юрист аэропорта Антон Колесниченко считает, что Волошину предлагали подписать акты о выполнении работ по реконструкции аэровокзала, которые были выполнены без тендера.

Такую же версию Коротич озвучила в комментарии Громадському.

"Были какие-то переговоры с облгосадминистрацией о подписании акта выполненных работ, относительно терминала. Тех работ, которые уже были выполнены. Но тендера фактически не было. Он был отменен. Поэтому это незаконно и поэтому он не соглашался", - заявила она.

Однако заместитель главы Николаевской ОГА Валентин Гайдаржи заявил, что строительная фирма, которая там работала, должна была только поставить забор и отремонтировать аварийную систему, а весь аэровокзал она отремонтировала самовольно. По его словам, Волошина не просили подписывать акты о приеме работ.

18 марта Новости N со ссылкой на неназванные источники сообщили, что ситуация с ремонтом в аэропорту остается сложной. В частности, не решен вопрос с задолженностью за уже произведенные работы ОАО Жилпромстрой-8 на сумму более 20 миллионов гривен.

Кроме того, по словам источника, одна из николаевских фирм выиграла тендер на производство электромонтажных работ в аэропорту на крупную сумму - около 60 миллионов гривен. После этого фирма получила предоплату в сумме 10 миллионов и выполнила большую часть работ. Однако недавно поступило указание больше денег подрядчику не платить, а заключить договор на электромонтажные работы с другой фирмой. Кто именно дал это указание, источник говорить отказался, отметив, что в аэропорту были и другие проблемы, которые угнетали Волошина.

Другой источник издания в Николаевской ОГА заявил, что тендера на электромонтажные работы за 60 млн грн не было. "Была еще прошлым летом одна фирма, которая предоставила смету на 60 миллионов, но ей сразу же отказали - слишком дорого", - заявил он.

Замглавы Николаевской ОГА Валентин Гайдаржи 20 марта опубликовал пост на своей странице в Facebook, в котором еще раз подчеркнул, что Волошин никаких актов о приеме работ не подписывал, а "разговоры о каких-либо тендерах на десятки миллионов гривен, по которым производилась предоплата в период руководства предприятием Владислава Волошина, вообще не имеют под собой абсолютно никаких оснований".

В комментариях изданию НикВести Гайдаржи заявил, что последний раз общался с Волошиным 16 марта и ничего подозрительного в его состоянии не заметил. Никаких предположений, почему Волошин покончил с собой, у Гайдаржи нет. Он добавил, что ни в каких скандалах, связанных с аэропортом, Волошин замешан не был.

Реакция Савченко на самоубийство Волошина

19 марта глава Николаевской ОГА Алексей Савченко опубликовал на своей странице в Facebook сообщение в связи со смертью Волошина.

"Вчерашнее трагическое событие до сих пор не укладывается в голове. Многие из тех, кто даже не был знаком с Владом и его работой на предприятии, начали распространять различную чушь о каких-то миллионных тендерах и прочем. Некоторые взялись тиражировать телефонную переписку Влада, как я понял, с бывшими руководителями КП Николаевский международный аэропорт, которые и натворили на предприятии невесть что", - заявил он, в частности.

20 марта Новости N со ссылкой на источник в Николаевской ОГА сообщили, что 19 марта Савченко из-за самоубийства Волошина вернулся в Украину из Израиля, прервав курс лечения, который там проходил. В то же время издание отмечает, что, когда именно Савченко приедет в Николаев, неизвестно.

В этот же день Савченко заявил на своей странице в Facebook, что обратился к народным депутатам Николаевской области, чтобы они взяли под личный контроль расследование гибели Волошина.

Митинг за отставку Савченко из-за самоубийства Волошина

20 марта под стенами Николаевской ОГА состоялся митинг, участники которого требовали отставки Алексея Савченко в связи с самоубийством Волошина. По данным Новостей-N, на акцию пришло около 100 человек. Митингующие принесли с собой бумажные самолетики.

Кроме отставки Савченко митингующие также потребовали непредвзятого расследования смерти летчика.

Бумажные самолетики в память о Волошине под здание ОГА приносили еще 19 марта, но через 10 минут их собрали и выбросили в ближайшую урну, писали СМИ.

Призыв нардепа Макарьяна в Раде

Народный депутат от Блока Петра Порошенко Давид Макарьян 20 марта в Верховной Раде призвал генпрокурора и главу МВД Арсена Авакова взять под контроль расследования смерти Волошина.

Издание НикВести напоминает, что именно Давид Макарьян возглавлял рабочую группу по восстановлению работы аэропорта Николаева, созданную распоряжением первого заместителя главы области Вячеслава Боня 10 марта 2017 года.

16 февраля 2018 года Алексей Савченко распустил эту рабочую группу. НикВести пишут, что Макарьян заявлял, что не видит ничего плохого в проведении работ по восстановлению аэропорта без тендера, поскольку иначе при соблюдении всех процедур, предусмотренных законодательством, на эти работы ушло бы несколько лет.

Заявление НАБУ

20 марта Национальное антикоррупционное бюро в ответ на запрос Украинской правды заявило, что его сотрудники "приняли меры для устранения возможного хищения средств местного бюджета" в Николаевском аэропорту.

15 января Одесское территориальное управление НАБУ направило "письма с требованием принять немедленные меры реагирования" в КП Николаевский международный аэропорт, Николаевский областной совет, ОГА, а также в Управление Южного офиса Держаудитслужбы в Николаевской области.

Речь идет о ремонте здания аэропорта. После вмешательства НАБУ договор, заключенный между компанией-победителем тендера, 21 февраля был расторгнут в порядке статьи 849 Гражданского кодекса Украины.

В Бюро подчеркнули, что детективы ведомства не осуществляют предварительного расследования возможных злоупотреблений при закупке упомянутых работ, и этим занимается Следственное управление Национальной полиции в Николаевской области.

НВ