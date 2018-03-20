НАБУ заявило о предотвращении хищения в Николаевском аэропорту

Представители Национального антикоррупционного бюро заявили, что "приняли меры для устранения возможного хищения средств местного бюджета" в Николаевском аэропорту.

Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос Украинской правды.

15 января Одесское территориальное управление НАБУ направило "письма с требованием принять немедленные меры реагирования" в КП Николаевский международный аэропорт, Николаевский областной совет, ОГА, а также в Управление Южного офиса Держаудитслужбы в Николаевской области.

Речь идет о ремонте здания аэропорта. После вмешательства НАБУ договор, заключенный между компанией-победителем тендера, 21 февраля был расторгнут в порядке статьи 849 Гражданского кодекса Украины.

В Бюро подчеркнули, что детективы ведомства не осуществляют предварительного расследования возможных злоупотреблений при закупке упомянутых работ, и этим занимается Следственное управление Национальной полиции в Николаевской области.

Напомним, 18 марта в Николаеве застрелился военный летчик, Герой АТО Владислав Волошин, который возглавлял местный аэропорт.

В то же время портал НикВести опубликовал его переписки, в котором говорится о проблемах в отношениях с председателем Николаевской ОГА Алексеем Савченко.

В ней, в частности, Волошин сообщает о неких "махинациях" при реконструкции здания аэропорта, о желании покинуть занимаемую должность, а также о мыслях, связанных с возможной смертью.

Глава Николаевской ОГА Алексей Савченко, глава области назвал изложенную информацию о связи со смертью Волошина "чушью".