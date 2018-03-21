Полиция рассматривает версию о доведении до самоубийства ветерана АТО Волошина

Полиция проверяет версию о доведении до самоубийства летчика и ветерана АТО Владислава Волошина, который застрелился 18 марта в собственной квартире.

"Следователями внесена в Единый реестр досудебных расследований дополнительная квалификация по делу о гибели Владислава Волошина по ст. 120 УК Доведение до самоубийства, чтобы тщательно проверить все возможные причины, которые привели к трагедии", - заявили в полиции Николаевской области.

В полиции отметили, что следствие изучает все версии. Они будут подтверждены или опровергнуты в результате следственных действий на основании экспертиз.

В частности, рассматривается конфликт на работе, семейные неурядицы, самоубийство, совершенное после прохождения службы в ВСУ, несчастный случай при обращении с огнестрельным оружием и самоубийство, совершенное в состоянии душевного волнения.

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Напомним, что 18 марта в Николаеве застрелился военный летчик, герой АТО, и.о. директора КП Николаевский международный аэропорт Владислав Волошин.