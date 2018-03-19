Суицид Героя Украины Волошина: опубликована переписка летчика о проблемах с губернатором Савченко

В воскресенье, 18 марта, застрелился летчик-ветеран АТО, исполняющий обязанности руководителя Николаевского международного аэропорта Владислав Волошин.
Причины, толкнувшие его на суицид, на данное время не установлены.
В то же время портал НикВести опубликовал его переписку, в которой говорится о проблемах в отношениях с главой Николаевской ОГА Алексеем Савченко.
В ней, в частности, Волошин сообщает о неких "махинациях" при реконструкции здания аэропорта, о желании покинуть занимаемую должность, а также о мыслях, связанных с возможной смертью.
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Ранее сообщалось, что в Николаеве застрелился военный летчик, герой АТО, возглавлявший аэропорт.
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