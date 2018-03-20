Самоубийство ветерана АТО Волошина: полиция рассматривает пять версий

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Волошин умер после приезда
Фото: prm.ua

Волошин умер после приезда "скорой"

Полиция Николаевской области отрабатывает пять версий смерти летчика и ветерана АТО Владислава Волошина.

Об этом рассказал начальник регионального ведомства Юрий Мороз, пишет Громадське.

"На данный момент рассматривается пять версий: конфликт на работе, семейные неурядицы, самоубийство, совершенное во время прохождения службы в ВСУ, несчастный случай при прохождении с огнестрельным оружием и самоубийство, совершенное в состоянии душевного волнения", - пояснил он.

Мороз уточнил, что по делу назначены шесть экспертиз. Были также допрошены пять человек, среди которых супруга Волошина.

Ранее сообщалось, что в Николаеве застрелился военный летчик, герой АТО, возглавлявший аэропорт.

Позже СМИ опубликовали его переписку, в которой говорится о проблемах в отношениях с главой Николаевской ОГА Алексеем Савченко. В ней, в частности, Волошин сообщает о неких "махинациях" при реконструкции здания аэропорта, о желании покинуть занимаемую должность, а также о мыслях, связанных с возможной смертью.

Полиция сообщила, что исследует переписку Волошина с сотрудником Николаевского международного аэропорта.

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