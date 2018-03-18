В Николаеве застрелился военный летчик, герой АТО, возглавлявший аэропорт

Владислав Волошин был одним из героев АТО

В воскресенье, 18 марта, в Николаеве в собственной квартире совершил самоубийство 29-летний военный летчик и исполняющий обязанности главы николаевского аэропорта Владислав Волошин.

Об этом сообщают НикВести.

Информацию о самоубийстве подтвердили в местной полиции. По данным правоохранителей, его семья находилась дома, а выстрел из комнаты услышала жена.

"На место происшествия прибыли медики и следственно-оперативная группа Ингульского отделения полиции. Пострадавший был срочно госпитализирован, но в больнице скорой медицинской помощи скончался от полученных повреждений", - говорится в сообщении пресс-службы Николаевской полиции.

По предварительным данным, мужчина выстрелил из боевого пистолета марки ПМ без номерных знаков. Оружие изъято и направлено на проведение экспертизы в НИЭКЦ в Николаевской области.

Как сообщают родственники погибшего, в последнее время он был в подавленном состоянии и высказывал тревожные намерения.

По факту самоубийства начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Умышленное убийство, как того требует процедура в подобных случаях. Ведется следствие.

Волошин был одним из героев АТО, награжден орденом За мужество III степени.

Ранее сообщалось, что Матиос озвучил тревожную статистику самоубийств военных в зоне АТО в течение 2017 года.