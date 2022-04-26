Уровень радиации уже в норме. Глава МАГАТЭ посетил ЧАЭС
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси (Фото:REUTERS/Leonhard Foeger)
Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси 26 апреля посетил Чернобыльскую АЭС и заявил, что после пребывания там российских оккупантов уровень радиации сейчас в норме. Об этом сообщает AFP.
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Сначала из-за ошибки в расшифровке агентство сообщало, что уровень радиации «ненормальный», позже цитату главы МАГАТЭ исправили.
«Были моменты, когда уровень повышался из-за передвижения тяжелой техники, которую российские войска привозили сюда и когда они уезжали. Мы отслеживаем [ситуацию] ежедневно», — сказал он.
26 апреля 2022 года — 36-я годовщина аварии на Чернобыльской атомной электростанции.
31 марта российские оккупанты полностью покинули площадку ЧАЭС и Славутич и несколькими колоннами отправились в сторону украинско-белорусской границы. Перед уходом они разграбили помещение станции и гостиницу в Чернобыле, украв технику, а также чайники и ложки. Станция была захвачена с 24 февраля.
По данным Энергоатома, оккупанты рыли окопы и строили заграждения на территории зоны отчуждения и в Рыжем лесу, поэтому могли получить значительные дозы облучения.
Также НАЭК Энергоатом со ссылкой на сотрудников Чернобыльской АЭС сообщила, что, покидая станцию, российские оккупанты забрали с собой нацгвардейцев, находившихся в плену с 24 февраля.
2 апреля на промышленной площадке атомной электростанции подняли флаг Украины.
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