Уровень радиации уже в норме. Глава МАГАТЭ посетил ЧАЭС

26 апреля, 18:17
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Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси (Фото:REUTERS/Leonhard Foeger)

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси (Фото:REUTERS/Leonhard Foeger)

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Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси 26 апреля посетил Чернобыльскую АЭС и заявил, что после пребывания там российских оккупантов уровень радиации сейчас в норме. Об этом сообщает AFP.

Война России против Украины — главные события 26 апреля

Сначала из-за ошибки в расшифровке агентство сообщало, что уровень радиации «ненормальный», позже цитату главы МАГАТЭ исправили.

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«Были моменты, когда уровень повышался из-за передвижения тяжелой техники, которую российские войска привозили сюда и когда они уезжали. Мы отслеживаем [ситуацию] ежедневно», — сказал он.

https://twitter.com/AFP/status/1518966351519485954
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26 апреля 2022 года — 36-я годовщина аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

31 марта российские оккупанты полностью покинули площадку ЧАЭС и Славутич и несколькими колоннами отправились в сторону украинско-белорусской границы. Перед уходом они разграбили помещение станции и гостиницу в Чернобыле, украв технику, а также чайники и ложки. Станция была захвачена с 24 февраля.

По данным Энергоатома, оккупанты рыли окопы и строили заграждения на территории зоны отчуждения и в Рыжем лесу, поэтому могли получить значительные дозы облучения.

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Также НАЭК Энергоатом со ссылкой на сотрудников Чернобыльской АЭС сообщила, что, покидая станцию, российские оккупанты забрали с собой нацгвардейцев, находившихся в плену с 24 февраля.

2 апреля на промышленной площадке атомной электростанции подняли флаг Украины.

Что осталось на ЧАЭС после оккупантов – Валерий Сейда, директор ЧАЭС

https://www.youtube.com/embed/pIlroe-F-AU
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   МАГАТЭ ЧАЭС Чернобыльская АЭС Зона отчуждения Война России против Украины

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