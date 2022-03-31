Российские оккупанты полностью покинули площадку ЧАЭС
Чернобыльская АЭС (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
В Госагентстве по управлению зоной отчуждения сообщили, что на площадке Чернобыльской АЭС сейчас нет посторонних.
Война России против Украины — главные события 31 марта
Эту информацию также подтвердили в НАЭК Энергоатом со ссылкой на персонал станции.
В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщили, что 31 марта получили от Украины информацию о том, что российские оккупанты в письменной форме передали контроль над АЭС украинскому персоналу и начали выводить две колонны своих войск в сторону Беларуси. Третья колонна покинула город-спутник ЧАЭС Славутич и также двинулась в сторону Беларуси, сообщили в МАГАТЭ.
По словам мэра Славутича Юрия Фомичева, оккупанты забрали с собой пленных нацгвардейцев.
Ранее в Энергоатоме сообщили, что часть российских оккупантов, захвативших Чернобыльскую АЭС и другие объекты в зоне отчуждения, двумя колоннами отправились в сторону украинско-белорусской границы. По данным Энергоатома, оккупанты рыли окопы и строили заграждения на территории Зоны отчуждения и в Рыжем лесу, поэтому могли получить значительные дозы облучения.
30 марта в Пентагоне сообщили, что российские оккупанты начали выводить войска с территории Чернобыльской АЭС. Белорусские журналисты заметили колонну из 100 единиц российской техники, которая ехала в сторону белорусского Брагина со стороны Чернобыльской зоны.
24 февраля стало известно, что российские оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС. По словам советника главы МВД Антона Геращенко, они зашли в зону отчуждения с территории Беларуси. Из-за действий россиян на ЧАЭС невозможно была безопасно провести пересменку.
Частичную ротацию персонала ЧАЭС провели только 20 марта. Люди находились на рабочих местах около 600 часов. Также из-за действий россиян станция четыре дня подряд была полностью обесточена. Украина требует от МАГАТЭ запретить оккупантам приближаться более чем на 30 км к украинским объектам атомной энергетики.
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