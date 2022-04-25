Глава МАГАТЭ посетит ЧАЭС в годовщину Чернобыльской катастрофы 25 апреля, 16:06 Цей матеріал також доступний українською ЧАЭС (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибудет в Украину на площадку ЧАЭС 26 апреля, в годовщину Чернобыльской катастрофы.

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Как сообщили в МАГАТЭ, генеральный директор Рафаэль Гросси возглавит первую полномасштабную миссию экспертов по безопасности, защите и гарантиям в Украине. Они прибудут на Чернобыльскую АЭС во вторник, 26 апреля, чтобы доставить оборудование, провести радиологическую оценку и восстановить системы мониторинга гарантий.

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Также Гросси в Twitter заявил, что 25 апреля, перед визитом на Чернобыльскую АЭС, встретился с помощницей Государственного секретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс на полях Международной конференции по ядерному праву.

«Благодарен США за решительную поддержку усилий МАГАТЭ по защите ядерных объектов в Украине», — отметил он.

31 марта российские оккупанты полностью покинули площадку ЧАЭС и Славутич и несколькими колоннами отправились в сторону украинско-белорусской границы. Перед выступлением они ограбили помещение станции и гостиницу в Чернобыле, украв технику, а также чайники и ложки. Станция была захвачена с 24 февраля.

По данным Энергоатома, оккупанты рыли окопы и строили заграждения на территории зоны отчуждения и в Рыжем лесу, поэтому могли получить значительные дозы облучения.

Также НАЭК Энергоатом со ссылкой на сотрудников Чернобыльской АЭС сообщила, что, покидая станцию, российские оккупанты забрали с собой нацгвардейцев, находившихся в плену с 24 февраля.

2 апреля на промышленной площадке атомной электростанции подняли флаг Украины.

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