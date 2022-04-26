36-я годовщина аварии на ЧАЭС: как из-за действий оккупационных войск РФ чуть не повторилась трагедия мирового масштаба 26 апреля, 07:16 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Хранилище отработанного ядерного топлива в Чернобыле — ХОЯТ-1 (Фото:European Bank for Reconstruction and Development/Handout via REUTERS)

26 апреля 2022 года — 36-я годовщина аварии на Чернобыльской атомной электростанции. В этом году из-за оккупации ЧАЭС рашистами с первого же дня войны существовала опасность повторения трагедии мирового масштаба.

НВ напоминает, что происходило на ЧАЭС с 24 февраля до конца марта 2022 года.

Персонал удерживали в заложниках

На следующий день после захвата ЧАЭС оккупационными войсками и.о. директора станции Валерий Сейда сообщил, что оккупационные войска удерживают персонал станции вторые сутки, не давая возможности провести ротацию вопреки технике безопасности.

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Еще через день пресс-секретарь Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) Евгения Кузнецова сообщила, что оккупанты не выпускают со станции несколько десятков человек.

«Их кормят, персонал готовит себе сам из продуктов, которые были в столовой. Позволяют им есть и допускают к рабочим местам. Российские военные готовят себе из наших продуктов, но привезли с собой собственного повара», — рассказала она.

По словам Кузнецовой, среди заложников оказались исполняющий обязанности гендиректора АЭС Валерий Сейда и люди, которые в день захвата были на смене. Им позволяют отдыхать, но сменить их нельзя.

Станция при этом продолжала работать в плановом режиме.

К 14 марта персонал ЧАЭС перестал проводить ремонт и техническое обслуживание оборудования, связанного с безопасностью из-за физической и психологической усталости из-за непрерывной работы в течение почти трех недель.

Частичную ротацию персонала удалось провести только 20 марта.

За этот день удалось вывезти 64 человека:

50 человек сменного персонала ЧАЭС;

9 служащих Национальной гвардии Украины ( 8 женщин и 1 онкобольного);

8 женщин и 1 онкобольного); 1 служащую Государственной службы чрезвычайных ситуаций;

4 «сталкеров».

Вместо эвакуированного персонала на ЧАЭС отправилось 46 добровольцев-работников станции.

После того, как оккупационные войска покинули станцию, они увезли с собой захваченных в плен сотрудников Нацгвардии. Также они разграбили помещения станции.

Отключение электричества и систем контроля

К 6 марта стало известно, что на объекте Укрытие вышли из строя несколько датчиков контроля нейтронного потока, мощности дозы гамма-излучения и радиационного загрязнения воздуха, а 9 марта в МАГАТЭ сообщили о потери связи с системами контроля на ЧАЭС.

В тот же день стало известно, что ЧАЭС полностью обесточена, что создает угрозу выброса радиоактивных веществ из хранилища ядерных отходов.

«В ХОЯТ-1 находится около 20 тыс. отработанных топливных сборок. Они нуждаются в постоянном охлаждении, которое возможно только при наличии электроснабжения. Если его не будет, насосы не будут производить охлаждение. Как следствие возрастет температура в бассейнах выдержки, будет испарение и выход радиоактивных веществ в окружающую среду. Ветром радиоактивное облако может быть перенесено в другие регионы Украины, Беларуси, России, Европы», — заявили тогда в НАЭК Энергоатом.

Позже глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что резервные дизельные генераторы обеспечат питание ЧАЭС и ее объектов в течение 48 часов, а затем «отключится система охлаждения хранилища отработанного ядерного топлива, что будет угрожать утечкой радиации».

В ГУР Минобороны Украины при этом заявляли, что «Путин отдал приказ о подготовке теракта на Чернобыльской атомной станции» и на «ЧАЭС планируется создание техногенной катастрофы, ответственность за которую оккупанты попытаются переложить на Украину».

Украинские электрики и атомщики восстановили электроснабжение на ЧАЭС только 13 марта. Однако на следующий день оккупанты снова повредили линию электропередачи и ее опять пришлось ремонтировать. Позже стало известно, что обесточенность станции не оказала критического влияния на безопасность, так как объем охлаждающей воды в хранилище отработанного топлива был достаточен для обеспечения отвода тепла без необходимости в электроснабжении.

Радиоактивная пыль

Практически сразу после вторжения оккупационных войск в зону отчуждения там повысился уровень радиационного загрязнения, так как их техника подняла радиоактивную пыль.

«После вторжения российских войск в Чернобыльскую зону был нарушен верхний слой грунта… Из-за сдвига грунта поднимается радиация в зоне ЧАЭС. Она не является критической на нынешний момент для Киева, но в то же время все наши специальные органы следят за этой информацией», — заявлял 25 февраля спикер-советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко.

1 марта Государственный научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности ГП Госатомрегулирования Украины заявил, что российские оккупанты подвергаются значительному внешнему и внутреннему облучению в Чернобыльской зоне отчуждения, так как у них нет навыков по обеспечению личной безопасности.

Мэр Славутича отмечал, что техника оккупантов вывозит на колесах радиоактивную пыль на всю территорию Украины в направлении Киева. Об этом заявляла и украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Сообщалось также, что оккупанты проехали по самому загрязненному месту вокруг ЧАЭС — Рыжему лесу — без какой-либо противорадиационной защиты и даже что они рыли в Рыжем лесу окопы.

По данным СМИ, несколько партий облученных радиацией захватчиков ЧАЭС привезли в конце марта в белорусский Центр радиационной медицины в Гомеле.

Имитация воздушного боя и боеприпасы возле ЧАЭС

Еще 26 февраля Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения сообщило, что оккупанты ведут имитацию воздушного боя над зоной отчуждения Чернобыльской АЭС.

«Прямо сейчас над Чернобыльской зоной идет имитация воздушного боя. У нас есть информация о подготовке фейковых провокационных новостей для мировых СМИ о том, что Украина обстреливает оккупантов в Чернобыле над опасными объектами», — заявили тогда в агентстве.



Также в Генштбе ВСУ сообщали, что оккупанты транспортировали и хранили значительное количество боеприпасов в непосредственной близости от атомной станции, что также угрожало ее безопасности.

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