В ОП впервые прокомментировали видео с якобы «расстрелом российских военнопленных». Украина проводит служебное расследование 20 ноября, 12:41 Алексей Арестович (Фото:ОП)

В Офисе президента впервые прокомментировали видео с якобы «расстрелом российских военнопленных», на котором самого этого момента нет. Украина проводит служебное расследование, тщательно изучая записи.



В интервью блогеру Марку Фейгину советник ОП Алексей Арестович обратил внимание на то, что один из россиян начал стрелять, что привело к гибели российских военных.

Видео дня

Комментируя видео, он напомнил, что провокации при сдаче в плен являются военным преступлением. По его словам, согласно международному праву, если сдающийся в плен ведет себя агрессивно, то теряет права военнопленного. Поэтому этот инцидент нельзя считать «расстрелом военнопленных», а военнослужащие ВСУ не совершали военное преступление.

«Если ты решил сдаться в плен, а потом внезапно выхватываешь оружие, то ты не герой, а совершаешь военное преступление вопреки Женевской конвенции. То же касается других провокаций — имитации сдачи в плен или подобных вещей, которые подставляют под огонь противника», — рассказал Арестович.

Также советник ОП считает эту историю частью информационной психологической операции РФ, направленной на то, чтобы россияне не имели желания сдаваться в плен. Частью информационной войны оккупантов видео назвали и в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Минкульте.

«Представим, что их взяли в плен два украинских солдата — 12 человек, а тринадцатый выскакивает с оружием и начинает стрелять. Его, возможно, убивают, хотя это тоже неизвестно до сих пор. А другие, возможно, начинают разбегаться. Что делают, когда пленники убегают? По ним открывают огонь. Поэтому максимум, как это можно читать, — эксцесс исполнителя. То есть военного преступления здесь нет. Не нужно было выбегать с оружием и стрелять. Сдаетесь — сдавайтесь», — объяснил Арестович.



По данным BBC News Украина, инцидент, о котором идет речь, произошел 12 ноября или раньше в селе Макеевка Луганской области. Отмечается, что в этот день вечером и на следующий день, 13 ноября, на украинских сайтах появилось снятое с дрона видео, на котором видны тела 12 российских военных во дворе сельского дома. В публикациях в соцсетях говорилось, что российские солдаты погибли от минометных обстрелов.

17 ноября появились другие кадры того же инцидента — на этот раз снятые украинскими бойцами прямо на месте событий. На этом видео видно, как они приказывают находящимся в сарае оккупантам выходить по одному и сдаваться. Также они спрашивают, кто из них офицер и все ли вышли. Затем один из россиян при выходе из здания открывает огонь по украинским военным — тут видео обрывается.

После появления видео российские власти обнародовали ряд обвинений в адрес украинских военных. В минобороны РФ назвали инцидент «умышленным и методическим убийством прямыми выстрелами в голову более десяти обездвиженных российских военнослужащих». Российская омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что обратилась в международные организации с требованием осудить «расстрел российских пленных» и потребовать наказания виновных.