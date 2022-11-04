AP опубликовало детальное расследование о захвате россиянами Бучи и массовых убийствах гражданских 4 ноября, 16:37 Мужчина оплакивает убитого российскими военными друга в Буче, 5 апреля (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Журналисты опубликовали масштабное расследование о российских военных преступлениях, пытках и массовых убийствах мирных жителей в Буче.

Агентство Associated Press вместе с программой PBS Frontline и расследователями SITU Research изучили сотни часов записей с камер видеонаблюдения, перехваты российских телефонных разговоров, поговорили с выжившими и свидетелями и создали 3D-модель событий в Буче после ее захвата российскими оккупантами.



Видео дня

Первые российские бронетранспортеры появились на западной окраине Бучи в обед 3 марта. Добровольцы и украинские военные оборудовали там три блокпоста для проверки документов и помощи с эвакуацией. Вскоре некоторые защитники уехали в Ирпень, некоторые остались и позже были захвачены оккупантами.



4 марта российские военные начали охотиться за людьми по спискам, заранее составленным их спецслужбами, и ходили от дома к дому для «выявления потенциальных угроз» — сами они называли это «зачисткой». Они проверяли документы, просматривали телефоны и допрашивали людей. Тех, кто не прошел «фильтрацию», оккупанты пытали и казнили, — это подтверждают записи с камер наблюдения и аудиозаписи.

Укрытие мирных жителей в подвале офисного здания на Яблунской, 144 российские оккупанты превратили в тюрьму. В подвале удерживали больше 100 человек, а в здании россияне обустроили «штаб-квартиру», госпиталь и пыточную.

Правоохранители нашли в Буче больше 450 тел, больше всего — около 40 — на улице Яблунская.

AP напоминает, что, по данным украинской прокуратуры, ответственность за преступления на Яблунской, 144 несут военные 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, командующий генерал-майор Сергей Чубарыкин и его начальник генерал-полковник Александр Чайко. Правоохранители также установили многих оккупантов, которые находились в Буче и, в частности, на Яблунской.

По данным по состоянию на 1 ноября, в Киевской области после освобождения от российских оккупантов обнаружили 1367 тел гражданских, погибших от рук оккупантов. В сентябре полиция Киевской области сообщила, что в Буче нашли 422 тела убитых россиянами мирных жителей.