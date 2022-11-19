12 погибших. Россия обвинила украинских военных в «расстреле пленных», один из которых, предположительно, начал стрельбу 19 ноября, 14:50 Слева человек в темной форме, открывший стрельбу, справа тела российских военных, снятые с дрона (Фото:Фото видео Necro Mancer via Twitter)

Россия обвинила украинских военных в расстреле российских военнопленных в Макеевке из-за появления в Сети двух видео, на которых нет момента самого расстрела.

Что произошло

По данным BBC Украина, инцидент, о котором идет речь, произошел 12 ноября или раньше в селе Макеевка Луганской области.

Отмечается, что в этот день вечером и на следующий день, 13 ноября, на украинских сайтах появилось снятое с дрона видео, на котором видны тела 12 российских военных во дворе сельского дома. В публикациях в соцсетях говорилось, что российские солдаты погибли от минометных обстрелов.

Видео дня

BBC Украина добавляет, что изображения этих погибших российских солдат были включены в видео Минобороны Украины о боевых действиях в районе Макеевки.

Видео 18+

17 ноября появились другие кадры того же инцидента — на этот раз снятые украинскими бойцами прямо на месте событий. На этом видео видно, как украинские солдаты приказывают оккупантам, которые находятся в сарае, выходить по одному и сдаваться. Также они спрашивают, кто из них офицер и все ли вышли.

Видео 18+

Последним из-за угла здания выходит мужчина в более темной форме, и, видимо, открывает огонь, пока другие российские военные лежат на земле. Камера сразу падает, слышны только звуки выстрелов. В кого стреляет мужчина и что происходит после этого, остается непонятным.

В BBC Украина считают, что видео, снятое с дрона, и видео, снятое украинскими военными, касаются одного события. В качестве аргументов в пользу этого отмечается, что «на обеих видео видны входные двери, а также нечто похожее на красную игрушечную машину во дворе дома», и что на видео совпадают позы, в которых лежат солдаты до гибели и после.

Однако сам момент расстрела не зафиксирован.

В сводке Conflict Intelligence Team предполагается, что видеозаписи свидетельствуют о двух военных преступлениях: открытии стрельбы российским военным во время сдачи в плен и внесудебной казни украинскими военными сдавшихся. Отмечается, что правильным реагированием было бы убить только россиянина, который начал стрелять.

В то же время, итальянский военный аналитик Томас Тайнер утверждает, что военное преступление совершил лишь россиянин, открывший огонь.

Он подчеркнул, что те, кто усматривает в произошедшем в Макеевке военное преступление со стороны украинских военных «ни хрена не знают о процедурах капитуляции».

Процедура сдачи в плен превышающих сил противника определена и ей обучают.

«Украинские войска следовали процедуре, и благодаря этому они живы», — уверен военный аналитик.

Он описывает эту процедуру следующим образом:

«Если противник хочет сдаться, но превосходит вас численностью, то вы приказываете вражеским солдатам двигаться безоружными и с поднятыми руками к месту перед одним или двумя вашими пулеметами. Прикажите всем вражеским военным лечь. Теперь, если кто-то из них передумает, он находится под прицелом пулеметчика и может быть легко нейтрализован. А задача пулеметчика — немедленно стрелять, если вражеский солдат двинется без просьбы».

После этого, по словам Тайнера, нужно подзывать вражеских солдат по одному к месту за пулеметом, обыскивать их и надевать на них наручники. Подходить к ним нельзя, так как это заблокирует прицел пулеметчику.

«Ожидается, что (вражеские — ред.) войска будут следовать этой процедуре для обеспечения безопасности своей стороны. Украинский отряд поставил крупнокалиберный пулемет, приказал россиянам следовать протоколу, и все они были бы живы, если бы последний россиянин не решил убить их всех, открыв огонь», — уверен военный эксперт.

Он констатировал, что пулеметчик поступил именно так, как его тренировали — немедленно открыл огонь, чтобы убедиться, что линия русских солдат на земле не представляет опасности. Тайнер отметил, что меньшие отряды, которые берут в плен большие отряды — ситуация, опасная для обеих сторон, поэтому действия в такой ситуации отрабатываются заранее.

«Если вы теперь говорите, что это было военное преступление, вы показываете, что ни хрена не знаете. Единственным военным преступлением было открытие огня российским солдатом. И он забрал с собой всех своих товарищей, заставив украинского пулеметчика сделать свое дело и открыть огонь. Мне жаль россиян, которые сдались, но это не было военным преступлением», — подытожил он.

Обвинение России

После появления видео российские власти обнародовали ряд обвинений в адрес украинских военных.

В минобороны РФ назвали инцидент «умышленным и методическим убийством прямыми выстрелами в голову более десяти обездвиженных российских военнослужащих».

В российском минобороны также утверждают, что сдавшиеся в плен украинские военные содержатся согласно требованиям Женевской конвенции, что, как известно из рассказов освобожденных военнопленных, не соответствует действительности.

Представительница МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина грубо нарушила международное право, и назвала украинских военных «неонацистами».

Бывший президент России Дмитрий Медведев потребовал применения к украинским военным официально запрещенной в РФ смертной казни.

Российская омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что обратилась в международные организации с требованием осудить расстрел российских пленных и потребовать наказания виновных.



Российская сторона утверждает, что Управление верховного комиссара ООН по правам человека начало изучение видеозаписей.

Ни один из представителей РФ не упоминает об открытии стрельбы предположительно российским военным.

Официальных комментариев инцидента украинской стороной пока не было.