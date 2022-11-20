«Ответный огонь не является военным преступлением». Омбудсмен прокомментировал видео с «расстрелом российских военнопленных» 20 ноября, 17:10 Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец (Фото:Дмитрий Лубинец/facebook)

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец прокомментировал видео с якобы «расстрелом российских военнопленных». По его словам, фиктивная сдача в плен является военным преступлением.

Об этом он написал в Telegram.

«Из отдельных кусков видео об инциденте с российскими военными в Луганской области можно сделать вывод, что, воспользовавшись инсценировкой сдачи в плен, россияне совершили военное преступление — открыли огонь на поражение военных ВСУ», — заявил омбудсмен.

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Он отметил, что в таком случае российские военнослужащие не могут считаться военнопленными, а являются теми, кто ведет бой.

«Ответный огонь не является военным преступлением. Напротив, те, кто хотят воспользоваться защитой международного права для убийства, должны быть наказаны», — подчеркнул Лубинец.

По его словам, единственной причиной гибели российских военнослужащих на территории Украины является преступная политика РФ, которая начала необоснованную геноцидную войну против украинского народа.

«Неудивительно, что такие „вбросы“ с обвинениями происходят на фоне освобождения Херсона и разоблачения тысяч новых фактов военных преступлений Кремля. Переключить внимание не получится. Убийцы остаются убийцами, а военных преступников ожидает трибунал», — подчеркнул омбудсмен.

По данным BBC News Украина, инцидент, о котором идет речь, произошел 12 ноября или раньше в селе Макеевка Луганской области. В этот день вечером и на следующий день, 13 ноября, на украинских сайтах появилось снятое с дрона видео, на котором видны тела 12 российских военных во дворе сельского дома. В публикациях в соцсетях говорилось, что российские солдаты погибли от минометных обстрелов.



17 ноября появились другие кадры того же инцидента — на этот раз снятые украинскими бойцами прямо на месте событий. На этом видео видно, как они приказывают находящимся в сарае оккупантам выходить по одному и сдаваться. Также они спрашивают, кто из них офицер и все ли вышли. Затем один из россиян при выходе из здания открывает огонь по украинским военным — тут видео обрывается.



После появления видео российские власти обнародовали ряд обвинений в адрес украинских военных. В минобороны РФ назвали инцидент «умышленным и методическим убийством прямыми выстрелами в голову более десяти обездвиженных российских военнослужащих». Российская омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что обратилась в международные организации с требованием осудить «расстрел российских пленных» и потребовать наказания виновных.

