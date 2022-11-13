Макеевка в Луганской области вернулась под контроль Украины — ОВА
Село Макеевка находится в 41 километре от Сватово (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)
Украинские военные восстановили контроль над селом Макеевка Сватовского района в Луганской области.
Об этом сообщает областная военная администрация в Telegram.
«Село Макеевка, что в Краснореченской поселковой общине Сватовского района, переходит в синюю зону. Украинские военные возобновили контроль над населенным пунктом», — говорится в сообщении администрации.
Село Макеевка находится в 41 километре от Сватово.
Ранее Генштаб сообщал, что ВСУ отбили атаки оккупантов в районе Макеевки Луганской области.
В начале ноября в районе Макеевки из батальона мобилизованных россиян численностью более 500 человек уцелели лишь около 30−40 российских военнослужащих.