Макеевка в Луганской области вернулась под контроль Украины — ОВА 13 ноября, 20:09 Село Макеевка находится в 41 километре от Сватово (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Украинские военные восстановили контроль над селом Макеевка Сватовского района в Луганской области.

Об этом сообщает областная военная администрация в Telegram.

«Село Макеевка, что в Краснореченской поселковой общине Сватовского района, переходит в синюю зону. Украинские военные возобновили контроль над населенным пунктом», — говорится в сообщении администрации.

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Село Макеевка находится в 41 километре от Сватово.

Ранее Генштаб сообщал, что ВСУ отбили атаки оккупантов в районе Макеевки Луганской области.

В начале ноября в районе Макеевки из батальона мобилизованных россиян численностью более 500 человек уцелели лишь около 30−40 российских военнослужащих.