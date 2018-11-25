В Сети появилось видео тарана украинского судна российским кораблем у Керченского моста

МВД Украины с помощью спецсредств получило доступ к видео провокации - тарана российским пограничным кораблем Дон украинского судна.

Соответствующий ролик опубликовал министр внутренних дел Украины Арсений Аваков в своем Twitter.

Видео снято российскими военными - слышны команды и приказы.

"Это пойдет доказательством в международный суд! Агрессия! Ожидаем реакции дружественных стран!", - написал Аваков.

МВС України спецзасобами отримало доступ до відео провокації -тарана російського прикордонного корабля "Дон" українського???????? судна. Перехоплене відео знято російськими, чутні команди - це піде доказом в міжнародний суд!

Агресія! Гуртуемось та очікуємо реакції дружніх країн! pic.twitter.com/f0e9hFB1BT 25 ноября 2018 г.

Напомним, что утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, пограничный корабль РФ осуществил таран рейдового буксира.

В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время мероприятия в "закрытую акваторию территориального моря РФ".

После инцидента российские власти в одностороннем порядке закрыли Керченский пролив для прохода гражданских судов.