В Сети появилось видео тарана украинского судна российским кораблем у Керченского моста

МВД Украины с помощью спецсредств получило доступ к видео провокации - тарана российским пограничным кораблем Дон украинского судна.
Соответствующий ролик опубликовал министр внутренних дел Украины Арсений Аваков в своем Twitter.
Видео снято российскими военными - слышны команды и приказы.
"Это пойдет доказательством в международный суд! Агрессия! Ожидаем реакции дружественных стран!", - написал Аваков.
МВС України спецзасобами отримало доступ до відео провокації -тарана російського прикордонного корабля "Дон" українського???????? судна. Перехоплене відео знято російськими, чутні команди - це піде доказом в міжнародний суд!— Arsen Avakov (@AvakovArsen) 25 ноября 2018 г.
Агресія! Гуртуемось та очікуємо реакції дружніх країн! pic.twitter.com/f0e9hFB1BT
Напомним, что утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, пограничный корабль РФ осуществил таран рейдового буксира.
В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время мероприятия в "закрытую акваторию территориального моря РФ".
После инцидента российские власти в одностороннем порядке закрыли Керченский пролив для прохода гражданских судов.
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