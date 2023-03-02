В Севастополе слышали звук артиллерии — СМИ 2 марта, 21:08 Марка, посвященная взрыву на Крымском мосту (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

В центре оккупированного Севастополя вечером в четверг, 2 марта, слышали звук, похожий на артиллерийский выстрел. Об этом сообщает Крым.Реалии в Telegram.

По словам корреспондента, в небе в это время не было ничего необычного и не слышно было «звука летящей ракеты». Оккупанты это не комментировали.



Ранее российские СМИ сообщили, что два беспилотника в ночь на 1 марта якобы пытались атаковать воинскую часть в Сакском районе. До этого минобороны РФ сообщало, что в ночь на 1 марта оккупированный Крым подвергся «массированной атаке» десяти беспилотников, которые якобы были сбиты или перехвачены.

Видео дня

Вечером 1 марта взрыв слышали в оккупированных Ялте, Гурзуфе и Бахчисарае. По данным местных Telegram-каналов, в Бахчисарае взрыв был слышен в районе воинской части. Оккупационные «власти» говорили о «переходе самолетов на сверхзвук».

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что ВСУ могут освободить оккупированный Крым раньше Донецкой и Луганской области.