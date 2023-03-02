В Севастополе слышали звук артиллерии — СМИ

2 марта, 21:08
Поделиться:
Марка, посвященная взрыву на Крымском мосту (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Марка, посвященная взрыву на Крымском мосту (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

В центре оккупированного Севастополя вечером в четверг, 2 марта, слышали звук, похожий на артиллерийский выстрел. Об этом сообщает Крым.Реалии в Telegram.

По словам корреспондента, в небе в это время не было ничего необычного и не слышно было «звука летящей ракеты». Оккупанты это не комментировали.

Читайте также:

Ранее российские СМИ сообщили, что два беспилотника в ночь на 1 марта якобы пытались атаковать воинскую часть в Сакском районе. До этого минобороны РФ сообщало, что в ночь на 1 марта оккупированный Крым подвергся «массированной атаке» десяти беспилотников, которые якобы были сбиты или перехвачены.

Видео дня

Вечером 1 марта взрыв слышали в оккупированных Ялте, Гурзуфе и Бахчисарае. По данным местных Telegram-каналов, в Бахчисарае взрыв был слышен в районе воинской части. Оккупационные «власти» говорили о «переходе самолетов на сверхзвук».

Читайте также:
Девять лет борьбы. Украина отмечает День сопротивления оккупации Крыма и Севастополя

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что ВСУ могут освободить оккупированный Крым раньше Донецкой и Луганской области.

https://www.youtube.com/embed/BKIBQVURm8Q
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Крым Севастополь хлопок Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X