Девять лет борьбы. Украина отмечает День сопротивления оккупации Крыма и Севастополя 26 февраля, 12:52 Проукраинский митинг в Симферополе, 26 февраля 2014 (Фото:Прокуратура АР Крым и города Севастополь)

26 февраля Украина отмечает День сопротивления оккупации АР Крым и Севастополя. Именно в этот день в 2014 году под зданием парламента АРК в Симферополе прошел митинг в поддержку территориальной целостности Украины.

В митинге участвовали представители крымскотатарской общины, активисты движения Евромайдан Крым и другие активисты. Они выступали против проведения сессии, на которую собирались вынести вопрос выхода полуострова из состава Украины.

Видео дня

В то же время под стенами Верховной Рады АРК проходил пророссийский митинг.

Издание DW писало, что около 10 тысяч участников проукраинской и пророссийской акций разделяли 300 сотрудников милиции без необходимой в таких случаях экипировки.

В тот день в результате столкновений погибли два человека. В результате проукраинские активисты оттеснили пророссийское и внеочередное заседание Верховной Рады АРК не состоялось.

Однако уже ночью здание парламента захватили российские спецназовцы в военной форме без опознавательных знаков. А 16 марта состоялся псевдореферендум о «присоединении» Крыма к РФ.

Позже оккупанты открыли дело о проукраинском митинге и вынесли незаконные приговоры ряду активистов.

26 февраля 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении Дня сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополь.

«Ровно 9 лет наш Крым неистово борется за свое право на жизнь в европейской свободной стране. 9 лет с момента, когда Россия развязала кровопролитную войну. 9 лет его колонизировали, милитаризовали и готовили к полномасштабному вторжению. 9 лет в оккупированном Крыму пытаются установить режим бестолкового диктатора. „Пытаются“ стоит подчеркнуть, ведь оккупантам так и не удалось этого сделать», — написала представительница президента Украины в АР Крым Тамила Ташева 26 февраля 2023 года.

В свою очередь украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец в День сопротивления оккупации Крыма сообщил, что со времени российского захвата полуострова политзаключенными Кремля стали 180 человек. Из них 116 — это крымские татары.

