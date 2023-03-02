Данилов анонсировал изменение стратегии освобождения Крыма 2 марта, 11:44 Алексей Данилов (Фото:Офис президента Украины)

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Украина сменит стратегию будущей деоккупации Крыма.



«Стратегия деоккупации Крыма — время новой редакции. Очередность средств деоккупации — политико-дипломатических, военных, экономических и т. п. — требует смены приоритетов», — написал он в Twitter.

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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что ВСУ могут освободить временно оккупированный Крым раньше Донецкой и Луганской области.

По данным украинской разведки, оккупанты уже готовятся к операции Вооруженных Сил Украины по освобождению украинского Крыма.

