Данилов анонсировал изменение стратегии освобождения Крыма

2 марта, 11:44
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Алексей Данилов (Фото:Офис президента Украины)

Алексей Данилов (Фото:Офис президента Украины)

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Украина сменит стратегию будущей деоккупации Крыма.

«Стратегия деоккупации Крыма — время новой редакции. Очередность средств деоккупации — политико-дипломатических, военных, экономических и т. п. — требует смены приоритетов», — написал он в Twitter.

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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что ВСУ могут освободить временно оккупированный Крым раньше Донецкой и Луганской области.

По данным украинской разведки, оккупанты уже готовятся к операции Вооруженных Сил Украины по освобождению украинского Крыма.

https://www.youtube.com/watch?v=-CsHwgZJu5o
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Крым Алексей Данилов Война России против Украины

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