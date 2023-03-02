Данилов анонсировал изменение стратегии освобождения Крыма
Алексей Данилов (Фото:Офис президента Украины)
Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Украина сменит стратегию будущей деоккупации Крыма.
«Стратегия деоккупации Крыма — время новой редакции. Очередность средств деоккупации — политико-дипломатических, военных, экономических
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что ВСУ могут освободить временно оккупированный Крым раньше Донецкой и Луганской области.
По данным украинской разведки, оккупанты уже готовятся к операции Вооруженных Сил Украины по освобождению украинского Крыма.