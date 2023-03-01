Минобороны России заявило о «массированной атаке» беспилотников в Крыму 1 марта, 17:21 В оккупированном Крыму ночью 1 марта звучали взрывы (Фото:vanek_nikolaev/Telegram)

В министерстве обороны страны-агрессора России заявили о «массированной атаке» украинских беспилотников на оккупированный Крым в ночь на среду, 1 марта.

В ведомстве утверждают, что ПВО оккупантов якобы сбила шесть украинских «ударных беспилотных средств» и «вывела из строя средствами радиоэлектронной борьбы» еще четыре. По версии оккупантов, жертв и разрушений нет.



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Telegram-каналы ранее сообщали о взрывах в районе Евпатории и поселка Черноморское в Крыму.

28 февраля в разных регионах России произошла серия загадочных взрывов и других случаев, связанных с появлением неизвестных беспилотников.

В Туапсе Краснодарского края произошел крупный пожар на нефтебазе Роснефти. По предварительным данным, на ее территории взорвались два дрона. По информации издания Astra, в 30 метрах от места взрывов расположена казарма с военными минобороны РФ.



В Санкт-Петербурге на несколько часов закрыли воздушное пространство из-за неизвестного объекта в небе. В воздух подняли российские истребители, в минобороны РФ назвали это «учениями».



В Подмосковье рядом с объектом Газпрома упал беспилотник. Власти Адыгеи 28 февраля сообщили о падении «неустановленного летательного аппарата» в районе поселка Новое Гиагинского района.



Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не наносит ударов по территории России и ведет оборонную борьбу для деоккупации всех своих территорий.

Взрывы в Крыму. Дальность полета наших дронов еще больше заявленной – Андрей Крамаров https://www.youtube.com/embed/BKIBQVURm8Q