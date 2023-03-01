В оккупированном Бахчисарае слышали взрыв в районе воинской части. Оккупанты говорят о «самолетах, ПВО и РЭБ» 1 марта, 20:09 Марка, посвященная взрыву на Крымском мосту (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Жители оккупированного Крыма вечером в среду, 1 марта, слышали взрывы в Ялте, Гурзуфе и Бахчисарае, сообщает Telegram-канал Крымский ветер. Утверждается, что в Бахчисарае взрыв произошел в районе воинской части.

Обновлено в 21:12. Так называемый советник фейкового главы Крыма Олег Крючков написал, что «все должны понимать, что мы живем в другой реальности где самолеты переходят на сверхзвук, работает ПВО и РЭБ».

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«Затряслось все вокруг, мебель и окна, в округе сигнализации машин сработали. На заднем плане присутствуют звуки летящих самолетов», — пишет Telegram-канал.

Взрыв также слышали в других населенных пунктах южного берега Крыма.

Местные жители предполагают, что в Бахчисарайском районе сработала ПВО оккупантов. Пророссийский Telegram-канал ЧП / Крым утверждает, что это был «переход самолета на сверхзвук».

Ранее появлялась информация о взрывах в районе Евпатории и поселка Черноморское в Крыму ночью 1 марта. Минобороны страны-агрессора позже обвинило Украину в «массированной атаке беспилотников» на оккупированный полуостров.



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