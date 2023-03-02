Два беспилотника пытались атаковать воинскую часть в Крыму — СМИ

2 марта, 09:38
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Два беспилотника атаковали воинскую часть в Крыму (Фото:Reuters)

Два беспилотника атаковали воинскую часть в Крыму (Фото:Reuters)

В оккупированном Крыму два беспилотника пытались атаковать воинскую часть. Как пишут российские СМИ, это якобы произошло в Сакском районе еще в ночь на 1 марта.

Отмечается, что тогда около двух часов ночи два неизвестных БПЛА «упали на территории части». Как пишут российские СМИ, это произошло, вероятно, после работы российской ПВО или РЭБ. После падения один из БПЛА взорвался.

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В результате взрыва никто якобы не пострадал, а стену одного из зданий посекло осколками.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что в ночь на 1 марта оккупированный Крым подвергся «массированной атаке» беспилотников. Речь шла о 10 БПЛА, но все они якобы были сбиты.

Вечером 1 марта взрывы также были слышны в оккупированных Ялте, Гурзуфе и Бахчисарае. По данным местных телеграм-каналов, в частности, в Бахчисарае взрыв произошел в районе воинской части. Впрочем, оккупационные власти говорят о «переходе самолетов на сверхзвук».

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Редактор: София Лазарова

Теги:   Крым Беспилотник Воинская часть Беспилотники Оккупация Крыма Деоккупация Крыма хлопок Война России против Украины

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