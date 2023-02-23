ВСУ могут освободить Крым раньше Донбасса — Подоляк 23 февраля, 20:25 Михаил Подоляк (Фото:Офис президента Украины)

Советник главы ОП Михаил Подоляк считает, что ВСУ могут освободить временно оккупированный Крым раньше Донецкой и Луганской областей.

«Логика войны такова, что возможность освободить Крым абсолютна. И как можно быстрее, даже гораздо быстрее, чем Донецк и Луганск», — сказал Подоляк в интервью DW.

Советник главы ОП добавил, что освобождение Донецка и Луганска было бы символичным. По мнению Подоляка, освободить ОРДЛО необходимо быстро, чтобы диктатор РФ Владимир Путин «перестал оскорблять слово Донбасс».

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«Но в Крыму оперативно-тактически это будет сделано достаточно быстро при выполнении определенных условий. Опять же, это как будут запланированы наши контроперации, это объемы оружия и это возможность достать на полуострове Крым везде ракетами ATACMS», — отметил он.

В конце января бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес заявлял, что борьба за Крым станет ключевой в войне России против Украины, и прогнозировал, что Украина в течение следующих нескольких месяцев будет создавать условия для окончательного освобождения полуострова.

По данным украинской разведки, оккупанты уже готовятся к операции Вооруженных сил Украины по освобождению украинского Крыма.