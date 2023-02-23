ВСУ могут освободить Крым раньше Донбасса — Подоляк

23 февраля, 20:25
Поделиться:
Михаил Подоляк (Фото:Офис президента Украины)

Михаил Подоляк (Фото:Офис президента Украины)

Советник главы ОП Михаил Подоляк считает, что ВСУ могут освободить временно оккупированный Крым раньше Донецкой и Луганской областей.

«Логика войны такова, что возможность освободить Крым абсолютна. И как можно быстрее, даже гораздо быстрее, чем Донецк и Луганск», — сказал Подоляк в интервью DW.

Советник главы ОП добавил, что освобождение Донецка и Луганска было бы символичным. По мнению Подоляка, освободить ОРДЛО необходимо быстро, чтобы диктатор РФ Владимир Путин «перестал оскорблять слово Донбасс».

Видео дня

«Но в Крыму оперативно-тактически это будет сделано достаточно быстро при выполнении определенных условий. Опять же, это как будут запланированы наши контроперации, это объемы оружия и это возможность достать на полуострове Крым везде ракетами ATACMS», — отметил он.

Читайте также:

Кирилл Буданов призвал крымчан готовиться к освобождению полуострова (Фото:Скриншот видео war666beast/YouTube) «Ликвидируем каждого предателя». ГУР взломало российское радио, заставив крымчан слушать обращение Буданова — видео

В конце января бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес заявлял, что борьба за Крым станет ключевой в войне России против Украины, и прогнозировал, что Украина в течение следующих нескольких месяцев будет создавать условия для окончательного освобождения полуострова.

По данным украинской разведки, оккупанты уже готовятся к операции Вооруженных сил Украины по освобождению украинского Крыма.

https://www.youtube.com/embed/DVYzEhPSGTo
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Крым Донецкая область Российская агрессия Луганская область Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Войска РФ Деоккупация Крыма Деоккупация Донбасса Михаил Подоляк

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X