Взрывы в Крыму. ВСУ уничтожили склад боеприпасов и нефтебазу в Октябрьском, жителей эвакуировали, движение по железной дороге остановлено — главное 22 июля, 16:06 Пожар после попадания по складу боеприпасов и нефтебазе вблизи Октябрьского (Фото:Андрей Цаплиенко/ Телеграм)

В субботу, 22 июля, в Крыму слышали серию взрывов, в результате которых произошел пожар вблизи поселка Октябрьское, расположенном примерно в 43 км от Симферополя. Оккупационные «власти» Крыма сообщили об атаке беспилотников.

Крымский гауляйтер Сергей Аксенов сначала сообщил об атаке беспилотников «по инфраструктурным объектам» Красногвардейского [Курманского] района оккупированного Крыма. Именно в этом районе расположен поселок Октябрьское.

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Впоследствии Аксенов признал, что в результате удара БПЛА "произошла детонация на складе боеприпасов". По его словам, было принято решение об эвакуации населения в радиусе 5 километров от места взрывов, а «для минимизации рисков» движение по Крымской железной дороге прекращено. Пострадавших в результате взрывов, как заявил крымский гауляйтер, нет.

В соцсетях появилось множество видеокадров, на которых видны огромные клубы дыма от пожара неподалеку железнодорожной станции Элеваторная в селе Октябрьское, где, вероятно, и произошло попадание по складу боеприпасов.

Октябрьское на карте оккупированного Крыма / Инфографика: Deep State

Инфографика: Новости Донбасса

NV следит за главными деталями и последствиями нового удара по логистике россиян в оккупированном Крыму.

16:05 Ответ «за все и всегда» будет вплоть до полного освобождения украинских территорий — Ермак

В день новых ударов по логистике россиян в Крыму глава ОП Андрей Ермак подчеркнул, что Украина «не имеет никаких альтернатив кроме обеспечения собственной безопасности».

«Это необходимо для существования нашей нации. Любые действия врага, которые несут угрозу гражданским, нашей экономике и армии, получат ответ вплоть до полного освобождения украинских территорий и обеспечения безопасности Украины», — подчеркнул Ермак.

Он напомнил, что путем к завершению войны должна стать формула мира президента Владимира Зеленского. «Безопасность Украины — это международные гарантии, современное вооружение, сила нашей армии и экономика. Ответ будет за все и всегда. От него враг не уйдет», — говорится в сообщении главы ОП.

14:40 Детонация боеприпасов продолжается, жителей Октябрьского отселяют на 10−13 км — Чубаров

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров рассказал, что жителей поселка Октябрьское (крымскотатарское название Büyük Onlar), где в результате удара по складу боеприпасов и военной техники российской оккупационной армии «усиливаются взрывы», срочно эвакуируют по селам района.

Так, части жителей Октябрьского российские оккупанты приказали срочно выезжать в село Пятихатки (Beşüyli), которое находится в 10−13 км от местонахождения складов, где происходят взрывы боеприпасов, сообщил Чубаров в Телеграм.

13:40 Склады на старом аэродроме и нефтебаза возле станции — карта вероятных целей ВСУ в Октябрьском

Портал Новости Донбасса предположил, что одной из целей ВСУ был недействующий аэродром вблизи Октябрьского, где оккупанты, вероятно, обустроили склад техники и боеприпасов. А другой удар, вероятнее всего, был нанесен по нефтебазе, расположенной рядом с железной дорогой.

13:13 В ВСУ подтвердили уничтожение нефтебазы и складов российской армии в Октябрьском

Удар нанесли Силы обороны Украины, говорится в сообщении Управления стратегических коммуникаций ВСУ в Телеграм.



13:00 В Крыму возобновили движение автомобилей по Крымскому мосту, сообщают российские паблики



12:45 Склад российских боеприпасов в Крыму продолжает детонировать



12:15 Аксенов объявил об эвакуации населения в пятикилометровой зоне от взрывов

Крымский гауляйтер утверждает, что оккупанты надеются устранить последствия «чрезвычайного происшествия» в «сжатые сроки», а пока «принято решение об эвакуации населения в радиусе 5 километров от места в пункты временного размещения»

12:00 Фото и видео «бавовны» в районе поселка Октябрьское в Крыму