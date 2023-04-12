В оккупированных Крыму и Севастополе отменили парад на 9 мая

12 апреля, 09:19
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REUTERS/Shamil Zhumatov/File Photo (Фото:Российские военные на Красной площади в Москве 9 мая 2022 года)

REUTERS/Shamil Zhumatov/File Photo (Фото:Российские военные на Красной площади в Москве 9 мая 2022 года)

В оккупированном Россией Крыму на фоне подготовки к возможному контрнаступлению ВСУ в этом году не будут проводить военный парад на 9 мая.

Об этом заявил марионеточный «глава» полуострова Сергей Аксенов.

По его словам, оккупанты решили отменить парад в Крыму и Севастополе «из соображений безопасности». Также не будет «праздничных демонстраций» на 1 мая.

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Украинские власти заявляют, что оккупанты в Крыму готовятся к обороне полуострова на фоне возможного контрнаступления ВСУ. Об этом свидетельствуют и спутниковые снимки: россияне роют многокилометровые траншеи и строят десятки защитных укреплений.

Комментируя подготовку, Аксенов заявил, что «недооценивать противника нельзя, но никакой катастрофы точно не будет».

Ранее традиционные парады отменили в Курске и Белгороде, которые расположены недалеко от границы с Украиной. Губернаторы объяснили это «текущей ситуацией» и боятся удара со стороны ВСУ.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Крым Севастополь Парад Оккупация Крыма 9 мая

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