Марионетка Кремля Аксенов рассказал, как оккупанты готовятся к наступлению ВСУ на Крым 11 апреля, 18:04 8 октября в оккупированном Крыму произошел взрыв на Керченском мосту (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Так называемый «глава Крыма» Сергей Аксенов считает, что окопы, которые оккупанты вырыли на украинском полуострове, помогут россиянам защититься перед предстоящим контрнаступлением ВСУ.

В своем Telegram Аксенов убеждает оккупантов, что для них якобы «катастрофы не будет».

«По поводу украинского контрнаступления на Крым, о котором сейчас столько говорят и пишут все, кому не лень. Недооценивать противника нельзя, но совершенно точно можно сказать, что мы к этому готовы и никакой катастрофы не будет», — пишет он.

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Он добавил, что, по его мнению, решение о строительстве оборонительных сооружений в Крыму и на подступах к полуострову было правильным. Марионетка Кремля добавил, что их «не обязательно будут использованы по своему прямому назначению». Также, по словам оккупанта, армия РФ «выстроила современную, глубоко эшелонированную оборону».

Ранее постоянная представительница президента Украины в АРК Тамила Ташева в интервью Radio NV рассказала, что российские оккупанты паникуют и роют траншеи фактически по всему побережью Крымского полуострова. Об этом свидетельствуют и спутниковые снимки.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что война России против Украины должна закончиться освобождением Крыма так же, как началась с его оккупации.