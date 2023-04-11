Марионетка Кремля Аксенов рассказал, как оккупанты готовятся к наступлению ВСУ на Крым

11 апреля, 18:04
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8 октября в оккупированном Крыму произошел взрыв на Керченском мосту (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

8 октября в оккупированном Крыму произошел взрыв на Керченском мосту (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Так называемый «глава Крыма» Сергей Аксенов считает, что окопы, которые оккупанты вырыли на украинском полуострове, помогут россиянам защититься перед предстоящим контрнаступлением ВСУ.

В своем Telegram Аксенов убеждает оккупантов, что для них якобы «катастрофы не будет».

«По поводу украинского контрнаступления на Крым, о котором сейчас столько говорят и пишут все, кому не лень. Недооценивать противника нельзя, но совершенно точно можно сказать, что мы к этому готовы и никакой катастрофы не будет», — пишет он.

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Он добавил, что, по его мнению, решение о строительстве оборонительных сооружений в Крыму и на подступах к полуострову было правильным. Марионетка Кремля добавил, что их «не обязательно будут использованы по своему прямому назначению». Также, по словам оккупанта, армия РФ «выстроила современную, глубоко эшелонированную оборону».

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Ранее постоянная представительница президента Украины в АРК Тамила Ташева в интервью Radio NV рассказала, что российские оккупанты паникуют и роют траншеи фактически по всему побережью Крымского полуострова. Об этом свидетельствуют и спутниковые снимки.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что война России против Украины должна закончиться освобождением Крыма так же, как началась с его оккупации.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Крым Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Сергей Аксенов Войска РФ Наступление

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