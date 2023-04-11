Подготовка к освобождению Крыма. Военный эксперт рассказал, во что пытались попасть ВСУ в Феодосии и чем могли стрелять

11 апреля, 16:25
NV Премиум
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Следы в небе после взрыва в Феодосии (Фото:Freedom / Telegram)

Следы в небе после взрыва в Феодосии (Фото:Freedom / Telegram)

Эксперт Defense Express Иван Киричевский в интервью Radio NV рассказал, во что именно пытались попасть ВСУ в Феодосии и чем могли туда достать.

В эфире Radio NV Киричевский рассказал, что в районе, где зафиксировано попадание, до оккупации Крыма была станция космического мониторинга в рамках космической программы Украины, а во время оккупации украинские специалисты смогли вывезти космическое оборудование для мониторинга в безопасное место.

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"Когда российские оккупанты уже вошли, они заявили, что, мол, все оборудование в Феодосии было разграблено и там они устроили свой радиолокационный наблюдательный пункт противовоздушной обороны, предназначенный для обнаружения крылатых ракет на больших расстояниях", - сказал военный эксперт.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Крым Украина-Россия Беспилотник Феодосия БПЛА Ракета Война в Украине Оккупация Крыма Российско-украинская война Деоккупация Крыма Нептун Война России против Украины радио NV Defense Express

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