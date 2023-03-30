Сотни священников УПЦ МП требуют разорвать связь с Москвой — ректор Открытого православного университета 30 марта, 18:51 Руководство УПЦ МП возле Офиса президента Украины, 20 марта 2023 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Ректор Открытого православного университета Святой Софии-Премудрости отец Георгий Коваленко рассказал Radio NV, что сотни священников УПЦ МП требуют от руководства разорвать связь с Москвой и подтвердить это документально.

В интервью Radio NV отец Геогрий Коваленко подчеркнул, что, согласно религиоведческой экспертизе, Украинская православная церковь не разорвала свою каноническую административную связь с Московским патриархатом.

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«Сотни священников этой церкви обратились к синоду с требованием: „Покажите нам документ, что вы официально разорвали [связь] с Московским патриархатом“… То есть даже священники этой церкви изнутри требуют от своего руководства в конце концов сказать – да или нет, показать документы. Никакого официального документа о разрыве с Московским патриархатом Украинская православная церковь, почему-то говорящая, что она не Московский патриархат, не предоставила, не показала, не приняла», — рассказал ректор Открытого православного университета.

Он обратил внимание на то, что УПЦ МП не осудила позицию патриарха Кирилла, оправдывающего войну России против Украины, и то, что у нее отобрали несколько епархий в Крыму.

«Мы не слышали протеста от руководства этой церкви по поводу участия ее епископа и священников в Крыму в этом фарсе с присоединением украинских территорий. Не были осуждены епископы, священники, коллаборанты, которые затем убегали после освобождения украинских территорий в Россию. Они отправлялись на заслуженное покой, и продолжают сейчас находиться в России», — отметил отец Георгий Коваленко.

27 мая 2022 года собор УПЦ МП заявил о независимости от РПЦ.

В начале марта священники УПЦ (МП) записали обращение, в котором призвали митрополита Онуфрия созвать поместный собор УПЦ, чтобы выйти из Московского патриархата.

По состоянию на конец апреля священники УПЦ (МП) также собрали более 400 подписей за международный церковный трибунал над патриархом РПЦ Кириллом. Предстоятель РПЦ, приспешник российского диктатора Владимира Путина, поддержал решение Кремля развязать полномасштабную войну в Украине.