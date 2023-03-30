Дьявол в адвокатах. Почему УПЦ МП должна покинуть Лавру? Список причин очень большой — интервью NV с отцом Георгием Коваленко

30 марта, 15:27
Эксклюзив NV
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Отец Георгий Коваленко (Фото:Global Cyber Cooperative Center)

Отец Георгий Коваленко (Фото:Global Cyber Cooperative Center)

Автор: Дмитрий Тузов

Список действий, которые, мягко говоря, не подтверждают патриотизм Украинской православной церкви Московского патриархата, очень велик, уверен отец Георгий Коваленко, ректор Открытого православного университета Святой Софии-Премудрости.

В интервью Radio NV он напомнил историю Киево-Печерской лавры и объяснил, почему священнослужители, не разорвавшие связь с Русской православной церковью, должны покинуть святыню.

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— 29 марта должен был происходить выезд священнослужителей Украинской православной церкви Московского патриархата (хотя сейчас они себя так не называют) из Киево-Печерской Лавры. Наблюдая за тем, что происходило, насколько все спокойно и в соответствии с законодательством?

— Мы видим, как вывозят вещи уже не первый день. Мы видим разные месседжи наружу и государству. Наружу говорят: «Мы не собираемся уезжать и это гонение». А государству говорят: «Дайте нам еще время вывезти вещи».

Мы видим, что в Лавре собираются люди. Этому может быть две причины: либо люди собираются для того, чтобы постоять молитвенно за Московский патриархат, либо люди собираются на Мариино стояние — читается великий покаянный канон в Лавре. И опять у лаврских монахов будет вероятно выбор: следовать примеру смирения и покаяния монахов или искушать богомольцев.

Теги:   Интервью NV РПЦ Киево-Печерская Лавра УПЦ МП Радио NV ПЦУ Война России против Украины

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