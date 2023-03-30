«Это их упадок и разложение». Почему УПЦ МП сейчас скатывается к уровню бандитских разборок и проклятиям — объясняет религиовед 30 марта, 17:31 Эксклюзив NV Монах УПЦ МП блокирует один из входов в Киево-Печерскую Лавру, 30 марта 2023 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Украинская православная церковь МП продолжает демонстрировать уровень своей религиозной деградации, скатываясь в своих действиях и заявлениях на уровень бандитских разборок 1990-х, рассказала в интервью Radio NV религиовед Ирина Богачевская.

В четверг, 30 марта, продолжается выселение УПЦ (Московского патриархата) из Киево-Печерской Лавры. Полиция остановила автомобиль, в котором представители УПЦ (МП) пытались вывезти икону с территории святыни.

Видео дня

29 марта, УПЦ (МП) должна была освободить все помещения, арендуемые в Киево-Печерской лавре, поскольку государственный заповедник расторг договоры, заключенные в 2013 году, об аренде этой церковью культовых зданий и другого имущества на его территории. Решение было принято на основании выводов о том, что УПЦ (МП) нарушала условия договора.

Руководство УПЦ (МП) во главе с Павлом (Лебедем) обвинило власти Украины и чиновников Минкульта в «ультиматуме» и заявило, что требования о выселении не имеют юридических оснований. Они категорически отказались покидать Лавру.

Несмотря на это, за последнюю неделю представители УПЦ (МП) все же активно вывозили имущество с территории святыни. В комментарии СМИ священники говорили, что планируют вывезти из Нижней Лавры «все, кроме мощей».