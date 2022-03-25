Разведка отслеживает чеченцев, воюющих в Украине — глава ГУР 25 марта, 18:28 Цей матеріал також доступний українською Кадыровцы (Фото:www.radiosvoboda.org)

Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов сообщил, что украинские спецслужбы отслеживают чеченцев, которые воюют в Украине.

«У нас много осведомителей в чеченских рядах. Как только они начинают готовить какую-либо операцию, мы знаем об этом от наших информаторов», — сказал он в интервью The Nation.

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Буданов сообщил, что его ведомство отследило около 25 тысяч чеченцев с начала полномасштабной войны России против Украины.

«Мы никогда не видели больше 20−30 чеченцев в одном месте. Концентрация очень низкая», — сообщил он.

Также Буданов рассказал, что за день до интервью украинский спецназ застал группу мародерствующих чеченцев под Киевом, в которой было всего два человека.

Ранее советник министра внутренних дел Вадим Денисенко заявил, что большая часть полка кадыровцев, участвовавшего в полномасштабном вторжении России в Украину, уже убита.