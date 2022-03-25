Появились спутниковые снимки уничтоженного российского корабля в Бердянске

25 марта, 21:38
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Подтопленный российский БДК, 25 марта 2022 года (Фото:Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

Подтопленный российский БДК, 25 марта 2022 года (Фото:Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

Американская компания Maxar Technologies опубликовала спутниковые снимки российского большого десантного корабля Саратов, уничтоженного в порту Бердянска.

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По данным компании, на снимках от 25 марта видно сгоревший и частично затопленный российский десантный корабль (по кодификации НАТО — Аллигатор), а также огонь и дым рядом с резервуарами для хранения топлива.

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https://twitter.com/Maxar/status/1507398872074756135

Утром 24 марта во временно занятом российскими оккупантами порту Бердянска был уничтожен российский большой десантный корабль Саратов (сначала появлялась информация, что речь о корабле Орск).

В результате взрыва были повреждены еще два корабля (Цезарь Куников и Новочеркасск). Командиры поврежденных десантных кораблей РФ в Бердянске в 2014 году изменили присяге и перешли на сторону оккупантов, сообщили в ВМС ВСУ.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Спутниковые снимки Бердянск Десантный корабль Спутниковые фото Война России против Украины

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