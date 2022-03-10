Российские силовики передали украинской разведке данные о кадыровских командирах на территории Украины — ГУР 10 марта, 20:12 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные убили одного чеченского командира (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS / Maksim Levi)

В Главном управлении разведки Минобороны рассказали, что все больше российских силовиков пытаются выйти на связь с украинской разведкой и предлагают различную информацию.

В сообщении ГУР в Facebook сказано, что представители силовых структур страны-агрессора идут на такой шаг, понимая неотвратимость наказания за военные преступления на территории Украины. На днях украинская разведка получила материалы на командиров отрядов от Чечни. В ГУР привели часть этой информации, адаптированную так, чтобы невозможно было установить источник утечки:



24 февраля через зону отчуждения ЧАЭС на территорию Украины прибыл сводный отряд из числа военных росгвардии РФ численностью более 1200 человек ( батальоны Север, Юг и ОМОН Ахмат-Грозный);

командир батальона Север, генерал-майор Магомед Тушаев: был убит 26 февраля 2022 года в районе Гостомеля подразделениями ВСУ. Он был офицером ОМОН и командиром 141-го моторизованного полка нацгвардии Чечни;

Анзор Бисаев, командир мобильного отряда особого назначения Управления Федеральной службы войск национальной гвардии России по Чеченской республике Ахмат с дислокацией в Грозном: находится в Бородянке или селе Бабинцы Киевской области;

Хусейн Межидов — командир 249-го отдельного специального моторизованного ордена Жукова батальона Юг: находится в селе Бабинцы.

Накануне советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил в эфире всеукраинского марафона, что ФСБ РФ «решила под шумок решить вопрос Кадырова и кадыровцев» и сдает Украине местоположение их подразделений.

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