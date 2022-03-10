Российские силовики передали украинской разведке данные о кадыровских командирах на территории Украины — ГУР

10 марта, 20:12
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Украинские военные убили одного чеченского командира (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS / Maksim Levi)

Украинские военные убили одного чеченского командира (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS / Maksim Levi)

В Главном управлении разведки Минобороны рассказали, что все больше российских силовиков пытаются выйти на связь с украинской разведкой и предлагают различную информацию.

В сообщении ГУР в Facebook сказано, что представители силовых структур страны-агрессора идут на такой шаг, понимая неотвратимость наказания за военные преступления на территории Украины. На днях украинская разведка получила материалы на командиров отрядов от Чечни. В ГУР привели часть этой информации, адаптированную так, чтобы невозможно было установить источник утечки:

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  • 24 февраля через зону отчуждения ЧАЭС на территорию Украины прибыл сводный отряд из числа военных росгвардии РФ численностью более 1200 человек (батальоны Север, Юг и ОМОН Ахмат-Грозный);
  • Анзор Бисаев, командир мобильного отряда особого назначения Управления Федеральной службы войск национальной гвардии России по Чеченской республике Ахмат с дислокацией в Грозном: находится в Бородянке или селе Бабинцы Киевской области;
  • Хусейн Межидов — командир 249-го отдельного специального моторизованного ордена Жукова батальона Юг: находится в селе Бабинцы.
https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/posts/267893882188706

Накануне советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил в эфире всеукраинского марафона, что ФСБ РФ «решила под шумок решить вопрос Кадырова и кадыровцев» и сдает Украине местоположение их подразделений.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Чечня Кадыровцы Украинская разведка ГУР Война России против Украины

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